Zero Drop Μόρνος: Καμία σταγόνα νερού χαμένη
Σε μια εποχή που το νερό γίνεται ολοένα και πιο πολύτιμο, η κλιματική αλλαγή φέρνει νέες προκλήσεις τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα φυσικά οικοσυστήματα που τους περιβάλλουν
Στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, η αλλαγή αυτή είναι πιο αισθητή από ποτέ. Η ανάγκη για εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση του νερού είναι κρίσιμη∙ κάτι που γνωρίζει καλά και ο Δημήτρης Γκίκας, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
Όπως εξηγεί, στα κεντρικά διυλιστήρια στο Σχηματάρι, καθημερινά καταναλώνονταν περίπου 1.000 κυβικά νερού για την πλύση των φίλτρων, τα οποία μέχρι πρότινος κατέληγαν στην αποχέτευση. «Με την εγκατάσταση της νέας μονάδας, μέρος του προγράμματος Zero Drop, δεν χάνουμε ούτε μια σταγόνα νερό», σημειώνει.
Γνωρίστε τον Δημήτρη Γκίκα και δείτε πώς το έργο του Zero Drop στο Σχηματάρι συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση του νερού.
