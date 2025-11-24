«Ουδέτερη» η DBRS για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Πού ξεχωρίζουν οι ελληνικές
Ουδέτερες προοπτικές για το 2026, δίνει η DBRS σε νέο της report για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με το περιβάλλον να παραμένει μεν ευνοϊκό, αλλά με κινδύνους να καραδοκούν. Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, ο καναδικός οίκος, σημειώνει ότι εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, με χαμηλά κόστη πιστωτικού κινδύνου και πειθαρχημένη διαχείριση εξόδων. Από την άλλη βέβαια, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στη χώρα μας παραμένει περιορισμένη αλλά θετική, με έμφαση στη βελτίωση κεφαλαιακών δεικτών και την περαιτέρω διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
Σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση της ισχυρής θέσης των ελληνικών τραπεζών, κρίνεται και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία, «τρέχει» με ρυθμό ανάπτυξης, που αναμένεται να ξεπεράσει το 2%.
Πιο αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών τραπεζών για το 2025 δείχνουν αρχική υποχώρηση σε σχέση με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του 2024, καθώς το net interest income (NII) μειώθηκε λόγω της πτώσης των net interest margins (NIM) – εξέλιξη που αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την αύξηση του όγκου χορηγήσεων.
Ωστόσο, η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, χάρη σε σημαντικά έσοδα από προμήθειες και συναλλαγές κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με πειθαρχημένο έλεγχο κόστους και χαμηλές προβλέψεις για κινδύνους.
