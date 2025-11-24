Eurobank Equities για ΔΕΗ: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 21 ευρώ
Eurobank Equities για ΔΕΗ: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 21 ευρώ
Διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της ΔΕΗ η Eurobank Equities - Aυξάνει τις εκτιμήσεις EBITDA για το 2026-27 κατά 7-8%
Στα 21 ευρώ από τα 18 ευρώ, αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η Eurobank Equities, τοποθετώντας την σε 7,1x EV/EBITDA για τον επόμενο χρόνο – ακόμη με discount έναντι των ευρωπαϊκών ομοτίμων, παρά το ανώτερο growth profile της. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση «αγορά».
Όπως σημειώνει στο report της η Eurobank Equities, η παρουσίαση της Capital Markets Day από τη ΔΕΗ έδωσε ένα σαφές και συνεκτικό στίγμα για το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής της, εδραιώνοντας όσα είχαν διατυπωθεί έναν χρόνο πριν. Παρότι οι επικαιροποιημένοι στόχοι αφορούν κυρίως το «ρολάρισμα» ενός έτους (ως το 2028), το μήνυμα ήταν πως η στρατηγική εστιάζει πλέον πολύ πιο καθαρά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη flexible παραγωγή, στα δίκτυα και στις λύσεις πελατών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
