Γιατί το 39% των CEO των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο έχει ύψος 1.88 και πάνω
Το φαινόμενο του height bias, της υψομετρικής προκατάληψης, είναι ριζωμένο επί χιλιετίες στα ανθρώπινα μυαλά
Η διαπίστωση είναι τόσο σκληρή, όσο και εντυπωσιακή: Οι άνδρες με ύψος 1μ.88 και πάνω είναι μόλις το 3% των Αμερικανών, αλλά αποτελούν το 39% των CEOs στις εταιρείες Fortune 500. Δηλαδή στις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Με απλά λόγια, οι πολύ ψηλοί είναι υπερ-εκπροσωπημένοι κατά δέκα φορές και περισσότερο στην κορυφή της εταιρικής ιεραρχίας. Δεν είναι, προφανώς, θέμα εξυπνάδας. Είναι το λεγόμενο height dividend, ένα νοητό «μέρισμα ύψους» που οι ψηλοί εισπράττουν ασυναίσθητα σε όλη τους τη ζωή. Σε αντίθεση με τα καλλιεργημένα στερεότυπα αιώνων, που θέλουν τους ψηλούς «άμυαλους» και τους κοντούς «γάτες».
