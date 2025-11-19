Eurostat: Στο 1,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
Eurostat: Στο 1,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
Μικρή υποχώρηση για τον πληθωρισμό και σε Ευρωζώνη και ΕΕ
Στο 1,6% από 1,8% τον Σεπτέμβριο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Yπενθυμίζεται, ότι τον Οκτώβριο του 2024, το ποσοστό βρισκόταν στο 3,1%.
Aντίστοιχα, η ετήσια αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,1% τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση από το 2,2% του Σεπτεμβρίου.
Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 2,0%. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 2,5%, επίσης μειωμένος από το 2,6% του Σεπτεμβρίου· τον αντίστοιχο μήνα του 2024 η τιμή του ήταν 2,3%.
