To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 - Έπεσε προσωρινά κάτω και από τα $90.000
To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 - Έπεσε προσωρινά κάτω και από τα $90.000
Το ether, παράλληλα, βρίσκεται επίσης υπό πίεση εδώ και μήνες και έχει χάσει σχεδόν το 40% της αξίας του από το υψηλό του Αυγούστου
Το bitcoin έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά σε επτά μήνες, προσφέροντας ένα νέο σημάδι ότι η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου μειώνεται σε όλες τις αγορές.
Το ευαίσθητο στον κίνδυνο κρυπτονόμισμα έχει αποσβέσει τα κέρδη του 2025 και τώρα έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημείωσε τον Οκτώβριο.
Οι αναλυτές και οι επενδυτές ανέφεραν ότι ο συνδυασμός των αμφιβολιών σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η διάθεση στις ευρύτερες αγορές, οι οποίες φαίνεται πως ταλαντεύονται μετά από μια μακρά άνοδο, οδήγησαν τα κρυπτονομίσματα σε πτώση.
«Το αλυσιδωτό sell-off ενισχύεται από τις εισηγμένες εταιρείες και τους θεσμικούς επενδυτές που αποχωρούν από τις θέσεις τους μετά την συσσώρευση κατά τη διάρκεια της ανόδου, επιδεινώνοντας τους κινδύνους μετάδοσης σε ολόκληρη την αγορά», δήλωσε ο Τζόσουα Τσου, πρόεδρος της Hong Kong Web3 Association.
«Όταν η στήριξη εξασθενεί και η μακροοικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται, η εμπιστοσύνη μπορεί να υπονομευθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα».
Όπως αναφέρει το Reuters, οι εταιρείες που συσσωρεύουν κρυπτονομίσματα, όπως η Strategy, η Riot Platforms και η Mara Holdings, καθώς και η Coinbase, έχουν όλες υποχωρήσει λόγω της επιδεινούμενης επενδυτικής διάθεσης.
Οι αγορές σημείωσαν πτώση σε όλη την Ασία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη πίεση στις μετοχές τεχνολογίας στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Το κρυπτονόμισμα ether βρίσκεται επίσης υπό πίεση εδώ και μήνες και έχει χάσει σχεδόν το 40% της αξίας του από το υψηλό των 4.955 δολαρίων τον Αύγουστο, για να διαπραγματευτεί 1% χαμηλότερα στα 2.997 δολάρια την Τρίτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Το ευαίσθητο στον κίνδυνο κρυπτονόμισμα έχει αποσβέσει τα κέρδη του 2025 και τώρα έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημείωσε τον Οκτώβριο.
Οι αναλυτές και οι επενδυτές ανέφεραν ότι ο συνδυασμός των αμφιβολιών σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η διάθεση στις ευρύτερες αγορές, οι οποίες φαίνεται πως ταλαντεύονται μετά από μια μακρά άνοδο, οδήγησαν τα κρυπτονομίσματα σε πτώση.
«Το αλυσιδωτό sell-off ενισχύεται από τις εισηγμένες εταιρείες και τους θεσμικούς επενδυτές που αποχωρούν από τις θέσεις τους μετά την συσσώρευση κατά τη διάρκεια της ανόδου, επιδεινώνοντας τους κινδύνους μετάδοσης σε ολόκληρη την αγορά», δήλωσε ο Τζόσουα Τσου, πρόεδρος της Hong Kong Web3 Association.
«Όταν η στήριξη εξασθενεί και η μακροοικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται, η εμπιστοσύνη μπορεί να υπονομευθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα».
Όπως αναφέρει το Reuters, οι εταιρείες που συσσωρεύουν κρυπτονομίσματα, όπως η Strategy, η Riot Platforms και η Mara Holdings, καθώς και η Coinbase, έχουν όλες υποχωρήσει λόγω της επιδεινούμενης επενδυτικής διάθεσης.
Οι αγορές σημείωσαν πτώση σε όλη την Ασία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη πίεση στις μετοχές τεχνολογίας στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Το κρυπτονόμισμα ether βρίσκεται επίσης υπό πίεση εδώ και μήνες και έχει χάσει σχεδόν το 40% της αξίας του από το υψηλό των 4.955 δολαρίων τον Αύγουστο, για να διαπραγματευτεί 1% χαμηλότερα στα 2.997 δολάρια την Τρίτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα