To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 - Έπεσε προσωρινά κάτω και από τα $90.000

Το ether, παράλληλα, βρίσκεται επίσης υπό πίεση εδώ και μήνες και έχει χάσει σχεδόν το 40% της αξίας του από το υψηλό του Αυγούστου