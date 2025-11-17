Δασμοί έως 50% στα πακέτα Temu και Shein - Τι προβλέπει η συμφωνία στο Ecofin

Παραδείγματα

Η μόνη υποχρέωση που επιβλήθηκε πρόσφατα στις αγορές από πλατφόρμες που διενεργούν πωλήσεις εκτός της Ε.Ε., είναι ο αγοραστής να καταβάλλει τουλάχιστον τον ΦΠΑ που ισχύει και θα πλήρωνε αν έκανε την αγορά αυτή στη χώρα του. Οχι όμως στο τελωνείο κατά την εισαγωγή της παραγγελίας.Αλλά απευθείας στην πλατφόρμα κατά την ολοκλήρωση της αγοράς του στο checkout μέσω IOSS, δηλαδή με το σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ για εισαγόμενες στην Ε.Ε. αποστολές, ώστε ο φόρος να προπληρώνεται και να μην τον χάνει η κάθε χώρα -αν και στην πράξη διαπιστώνονται συχνά παρατυπίες και ασυδοσία από τις πλατφόρμες, οι οποίες για τα μάτια εισπράττουν από τον πελάτη ένα χαμηλό φόρο π.χ. μόλις 6% αντί 24%, παραβιάζοντας και αυτήν τη συμφωνία.Πέραν των δασμών, δρομολογείται και η επιβολή ενιαίου τέλους διεκπεραίωσης ανά πακέτο για τη διαχείριση στα τελωνεία ή από τον μεταφορέα (handling fee). Οπως αποκάλυψε προ μηνών το «ΘΕΜΑ», το σχέδιο της Κομισιόν προέβλεπε το τέλος αυτό να ανέρχεται σε περίπου 2 ευρώ ανά δέμα. Ωστόσο, το ύψος του δεν έχει ακόμη αποφασιστεί οριστικά.Με βάση το ενωσιακό δασμολόγιο και τα πραγματικά τέλη εκτελωνισμού, η κατάργηση του ορίου απαλλαγής στα ευρωπαϊκά τελωνεία των 150 ευρώ (de minimis) εκτιμάται ότι θα αυξήσει το τελικό κόστος ενός τυπικού προϊόντος χαμηλής αξίας (10-20 ευρώ) κατά 15%-35%.Ωστόσο, σε προϊόντα με υψηλότερους δασμούς (ένδυση, αξεσουάρ) ή και σε περιπτώσεις εφαρμογής υψηλότερου handling fee, η αύξηση μπορεί να φτάσει 40%-50%.σήμερα εισπράττεται μόνο ΦΠΑ στο checkout και δεν επιβάλλεται δασμός. Το δέμα παραδίδεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με τελικό κόστος 12 ευρώ. Με την κατάργηση του de minimis, ο ΦΠΑ θα συνεχίζει να επιβάλλεται στο checkout, αλλά πλέον θα επιβάλλεται δασμός ανάλογα με το είδος και τον κωδικό προϊόντος TARIC. Αν το αντικείμενο αφορά κάποιο πλαστικό είδος κουζίνας, τότε επιβάλλεται δασμός 6,5%. Επίσης, θα επιβληθεί και handling fee 2-5 ευρώ, ειδικά αν δεν πληρωθεί ο ΦΠΑ μέσω IOSS. Το αποτέλεσμα θα είναι, τότε, ένα προϊόν που κοστίζει σήμερα 12 ευρώ, να μπορεί να φτάσει στα 15 ή 16 ευρώ, να έχει δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 20%-25%.αν το προϊόν έχει υψηλό δασμό, όπως σε ρούχα όπου ισχύει 12%, τότε η αύξηση μπορεί να φτάσει σε 35% έως 45%. Ενώ σε άλλα είδη, όπως π.χ. παπούτσια, ο δασμός μπορεί να φτάνει 17%, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την τελική επιβάρυνση. Για τον καταναλωτή, η εικόνα στο checkout θα γίνεται πλέον όλο και καθαρότερη, όσο περισσότερο οι πλατφόρμες του εξωτερικού θα υιοθετούν «all in» σύστημα πληρωμής (με ΦΠΑ και τέλη) πριν από την αποστολή. Διαφορετικά, οι πελάτες τους θα κινδυνεύουν με πολλαπλά τέλη, αν συνεχίσουν να εφαρμόζουν «σπαστές» αποστολές (δηλαδή 4 ή 6 ή και 10 ευρώ αν ένα «καλάθι» παραδοθεί σε πολλά δέματα).Ολα αυτά είναι προσωρινά. Τοτα πράγματα γίνονται ακόμα σκληρότερα, με νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως «one stop shop» για τους εισαγωγείς και ταυτόχρονα ως κόφτης προϊόντων. Η πλατφόρμα αυτή θα ταυτοποιεί κάθε εισαγωγέα-πωλητή, θα υπολογίζει και θα εισπράττει τον φόρο, και θα εξετάζει αν τα είδη εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά standards (περιβαλλοντικούς κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας ISO, CE κ.λπ.).Με το νέο σύστημα, τα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης είδη που κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά σε εξωφρενικά χαμηλές τιμές (ρούχα, παπούτσια, μπιζού, εργαλεία, μπαταρίες, είδη σπιτιού κ.ά.) θα αποκλείονται εντελώς και πριν καν την εισαγωγή τους.Εναλλακτικά, μπορεί να εισάγονται υπό προϋποθέσεις, εφόσον επιβαρύνονται με επιπλέον «πράσινους» φόρους ως αντιστάθμισμα για τους ρύπους ή τα ακατάλληλα υλικά με τα οποία παρήχθησαν.Η εξέλιξη αυτή θα δώσει το φιλί της ζωής στον εμπορικό κόσμο της χώρας που δίνει πολύχρονο αγώνα επιβίωσης για να αντιμετωπίσει την εισβολή των κινεζικών προϊόντων μέσω Διαδικτύου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότηταςδήλωσε ότι «πρόκειται για μία καθαρή δικαίωση των συστηματικών προσπαθειών και παρεμβάσεων της ΕΣΕΕ σε όλα τα επίπεδα, διεθνή και εγχώρια, καθώς η ΕΣΕΕ έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόφαση, με τη θετική στάση και του Ελληνα υπουργού Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, δίνει μία πραγματική ανάσα αισιοδοξίας τόσο για τη λειτουργία της Ε.Ε. όσο και για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και του ελληνικού εμπορίου».Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, ο σημερινός όγκος μικροαποστολών από πλατφόρμες τύπου Temu, Shein, Trendyol κ.λπ. έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις που το υφιστάμενο πλαίσιο δεν μπορεί να διαχειριστεί: συστηματική υποτιμολόγηση δηλωμένων αξιών, αποφυγή δασμών λόγω «de minimis», αποστολές προϊόντων αμφίβολων προδιαγραφών, επιθετικές πολιτικές πώλησης και παραπλανητική τιμολόγηση με «αντίστροφη χρονομέτρηση» ή «free shipping», που συγκαλύπτει κόστος στο checkout.Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που παρουσίασε η ΕΣΕΕ, οι δύο κινεζικές πλατφόρμες απορρόφησαν το 2024 τζίρο 529-627 εκατ. ευρώ (17,6%-20,9% του εγχώριου e-commerce), με εκτιμώμενη δημοσιονομική απώλεια 188,1-204,3 εκατ. ευρώ.Οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα όμως και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών που, ειδικά σε εποχές ακρίβειας, είχαν βρει πηγή φθηνών αγορών. Παράλληλα, όμως, και οι κινεζικές πλατφόρμες έχουν εξαπολύσει διαφημιστική επίθεση εν όψει των εξελίξεων στα κινητά τηλέφωνα Ελλήνων και Ευρωπαίων καταναλωτών, για να μη χάσουν έδαφος, καθώς οι πωλήσεις τους θα θεωρούνται πλέον ασύμφορες.