Ορεινά μονοπάτια στην Ελλάδα: Το hiking εξαπλώνεται ραγδαία
Από τα καλντερίμια του Ζαγορίου ως τις διαδρομές της Άνδρου, τα ελληνικά βουνά αποκτούν ξανά ζωή
Η εικόνα ενός περιπατητή με σακίδιο και μπαστούνια να ανεβαίνει αργά ένα ορεινό μονοπάτι, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν σχεδόν εξωτική για την ελληνική ύπαιθρο. Οι βουνίσιοι δρόμοι έμοιαζαν να ανήκουν στους κυνηγούς, στους βοσκούς και στους λίγους παλιούς ορειβάτες των συλλόγων, που ιδρύθηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή αλλάζει με ταχύτητα που θα ζήλευαν πολλές άλλες μορφές υπαίθριας δραστηριότητας. Το hiking, ή πιο απλά η πεζοπορία στα ορεινά μονοπάτια, είναι πια η νέα πρόταση φυσικής άσκησης, κι ένας διαφορετικός τρόπος τουρισμού.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα απίστευτα πλούσιο δίκτυο μονοπατιών. Οι επίσημες καταγραφές κάνουν λόγο για περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων διαδρομών, από τα νησιά μέχρι την Πίνδο. Τα μη σηματοδοτημένα μονοπάτια που χρησιμοποιούνται από περιπατητές, φυσιολάτρες ή ντόπιους υπολογίζονται σε πάνω από 30.000 χιλιόμετρα. Ο ΕΟΤ και η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια προσπάθειες χαρτογράφησης, πιστοποίησης και ανάδειξης των παλαιών μονοπατιών, με στόχο την ένταξή τους σε τουριστικά προγράμματα και την προσέλκυση ενός κοινού που δεν ελκύεται μόνο από τις παραλίες, αλλά και από τις κορυφές.
