ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανονικά η προκαταβολή και η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης για το βαμβάκι

Τα αποτελέσματα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS), αναφορικά με τις ενισχύσεις ειδικών καθεστώτων όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, δεν θα επηρεάσουν ούτε την προκαταβολή ούτε και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα, έως 31/12/2025, όπως έγινε γνωστό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με το χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα. Αντίθετα, έχουν αποσταλεί με το χαρακτηρισμό «κίτρινα», δηλαδή χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συνήθη διαδικασία και με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης – και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025 – η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί. Η διαδικασία θα επαναληφθεί τουλάχιστον δύο ακόμα φορές, έως και τον Απρίλιο το 2026, πριν την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Συνεπώς, με βάση γνωστοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι προληπτικά να προχωρήσουν σε επανέλεγχο των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεών τους, ώστε αυτές να απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των γεωτεμαχίων, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους.



