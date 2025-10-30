«Φρένο» στη μετατροπή του ιστορικού κτιρίου της εφημερίδας «Εστία» σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
«Φρένο» στη μετατροπή του ιστορικού κτιρίου της εφημερίδας «Εστία» σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Σε επανασύνταξη και επανυποβολή των μελετών θα πρέπει να προχωρήσουν οι ξένοι επενδυτές-ιδιοκτήτες του ακινήτου
Επιστροφή και επανασύνταξη των μελετών για το επενδυτικό πλάνο που αφορά τη μετατροπή του χαρακτηρισμένου ως μνημείο κτηρίου της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Πρόκειται για το ακίνητο επί της οδού Άνθιμου Γαζή 7 στο κέντρο της Αθήνας, που αποκτήθηκε εν έτει 2023 από ξένα επενδυτικά κεφάλαια με σκοπό την ανακατασκευή του, συμπεριλαμβανομένης και της προσθήκης νέας κατασκευής.
Το «φρένο» στην ιδιοκτήτρια Estia JJC A.E. Aνάπτυξης Ακινήτων, ξένων συμφερόντων, έβαλε το υπουργείο Πολιτισμού με το σκεπτικό ότι «οι προτεινόμενες επεμβάσεις προκαλούν βλάβη στο μνημείο». Όλες οι μελέτες θα πρέπει να επανασυνταχθούν προκειμένου να είναι συμβατές μεταξύ τους και να είναι πλήρεις «λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και το είδος των επεμβάσεων επί του μνημείου και την ανάπτυξη του νέου τμήματος επί της οδού Καρύτση, προκειμένου να μην αντίκειται στους κτηριοδομικούς κανονισμούς».
