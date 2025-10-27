Πώς φοριέται σωστά ένα ανδρικό άρωμα
Το άρωμα είναι η αθόρυβη υπογραφή ενός άνδρα που προηγείται της παρουσίας του. Το μυστικό είναι να ξέρεις πού, πώς και πότε να το φορέσεις, ώστε να αναδεικνύει τον χαρακτήρα και όχι μόνο την ένταση
Το άρωμα δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια στην καθημερινή ρουτίνα· είναι μια στάση ζωής. Όπως τα παπούτσια ή ένα ρολόι υψηλής ποιότητας, μπορεί να αποκαλύψει την αισθητική και την αυτοπεποίθηση ενός άνδρα πριν καν εμφανιστεί. Ωστόσο, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται γνώση και μέτρο.
Η πιο συνηθισμένη παγίδα είναι ο ψεκασμός στους καρπούς και η αμέσως επακόλουθη τριβή μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον διάσημο αρωματοποιό Francis Kurkdjian, η κίνηση αυτή δημιουργεί θερμότητα που αλλοιώνει τις ευαίσθητες νότες του αρώματος, μειώνοντας τη διάρκεια και την εξέλιξή του πάνω στο δέρμα. Η λύση είναι απλή: ψεκασμός με ηρεμία και υπομονή, αφήνοντας το άρωμα να καθίσει φυσικά χωρίς τριβή.
Ο τρόπος εφαρμογής είναι εξίσου σημαντικός. Τα σημεία παλμού, όπως ο λαιμός, οι καρποί, το πίσω μέρος των αυτιών, ακόμα και η εσωτερική πλευρά των αγκώνων ή πίσω από τα γόνατα. Είναι εκεί όπου η θερμότητα του σώματος βοηθά τις νότες να αναπτυχθούν αρμονικά. Ο αρωματοποιός Jacques Huclier συνιστά ψεκασμό από απόσταση 10-15 εκατοστών, με δύο ή τρεις δόσεις αρκούν για διακριτικό αλλά μακράς διάρκειας αποτέλεσμα.
