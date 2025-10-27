Πώς φοριέται σωστά ένα ανδρικό άρωμα

Το άρωμα δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια στην καθημερινή ρουτίνα· είναι μια στάση ζωής. Όπως τα παπούτσια ή ένα ρολόι υψηλής ποιότητας, μπορεί να αποκαλύψει την αισθητική και την αυτοπεποίθηση ενός άνδρα πριν καν εμφανιστεί. Ωστόσο, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται γνώση και μέτρο.Η πιο συνηθισμένη παγίδα είναι ο ψεκασμός στους καρπούς και η αμέσως επακόλουθη τριβή μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον διάσημο αρωματοποιό Francis Kurkdjian, η κίνηση αυτή δημιουργεί θερμότητα που αλλοιώνει τις ευαίσθητες νότες του αρώματος, μειώνοντας τη διάρκεια και την εξέλιξή του πάνω στο δέρμα. Η λύση είναι απλή: ψεκασμός με ηρεμία και υπομονή, αφήνοντας το άρωμα να καθίσει φυσικά χωρίς τριβή.Ο τρόπος εφαρμογής είναι εξίσου σημαντικός. Τα σημεία παλμού, όπως ο λαιμός, οι καρποί, το πίσω μέρος των αυτιών, ακόμα και η εσωτερική πλευρά των αγκώνων ή πίσω από τα γόνατα. Είναι εκεί όπου η θερμότητα του σώματος βοηθά τις νότες να αναπτυχθούν αρμονικά. Ο αρωματοποιός Jacques Huclier συνιστά ψεκασμό από απόσταση 10-15 εκατοστών, με δύο ή τρεις δόσεις αρκούν για διακριτικό αλλά μακράς διάρκειας αποτέλεσμα.