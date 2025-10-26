Τέλος στις πλαστές διαθήκες βάζει το Δημόσιο και κληρονομεί ό,τι του ανήκει
Χιλιάδες “ορφανές” κληρονομιές και αδρανή ιδρύματα περνούν σε ψηφιακό μητρώο, με στόχο την αξιοποίηση των ακινήτων και τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής
Ένα ψηφιακό «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με το παρελθόν ετοιμάζεται να κάνει το ελληνικό Δημόσιο, βάζοντας τέλος στις πλαστές διαθήκες, στις ξεχασμένες περιουσίες και στα ιδρύματα-φαντάσματα που παραμένουν αδρανή εδώ και δεκαετίες. Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται στην Βουλή βάζει στο μικροσκόπιο περισσότερα από 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές, που –όπως εκτιμάται– θα αποδειχθούν πολύ περισσότερες όταν ολοκληρωθεί η ψηφιακή απογραφή.
Το σχέδιο νόμου φιλοδοξεί να βάλει τάξη σε ένα χάος δεκαετιών: το ελληνικό Δημόσιο δεν γνωρίζει με ακρίβεια την περιουσία του, πού βρίσκονται τα ακίνητά του και ποια είναι η αξία τους. Μέσα από ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης και την ίδρυση ειδικού φορέα, επιχειρείται να ενεργοποιηθεί αυτή η “κοιμώμενη” περιουσία και να αξιοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς, όπως η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και η στήριξη ευάλωτων ομάδων.
Μέχρι σήμερα, το κράτος ενημερώνεται καθυστερημένα για περιπτώσεις θανάτων χωρίς κληρονόμους, χάνοντας συχνά περιουσίες εξαιτίας πλαστών ιδιόγραφων διαθηκών ή απλής αδράνειας. Πολλά ακίνητα απαξιώνονται ή παραμένουν αναξιοποίητα για χρόνια. Με το νέο σύστημα, το Δημόσιο θα αναγνωρίζεται αυτόματα ως δικαιούχος όταν δεν υπάρχουν κληρονόμοι, με διαδικασίες fast track και πλήρη διαφάνεια.
