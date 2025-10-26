Σε διαφορετική τροχιά ΕΚΤ και Fed για τα επιτόκια την ερχόμενη εβδομάδα

Οι Αμερικανοί θα μειώσουν την Τετάρτη το βασικό του επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75% - 4%, ενώ η Ευρωπαϊκή τράπεζα θα το διατηρήσει σταθερό στη συνεδρίαση της Πέμπτης