Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σημαντικός κίνδυνος» η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σημαντικός κίνδυνος» η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει τον κίνδυνο από τους κινεζικούς ελέγχους στις σπάνιες γαίες, με την ΕΕ και την G-7 να προετοιμάζουν συντονισμένη αντίδραση
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε πρόσφατα ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την αύξηση των δασμών που επιβάλλει η Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα υλικά για μπαταρίες, προετοιμάζοντας παράλληλα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές.
Σε ομιλία της στη διάσκεψη Berlin Global Dialogue, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη στρατηγική αυτή της Κίνας ως «σημαντικό κίνδυνο» για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί ζωτικό ζήτημα για την Ευρώπη.
Στο άμεσο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου με τους Κινέζους ομολόγους της, χωρίς να αποκλείει τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, εάν η κατάσταση απαιτήσει πιο αποφασιστική παρέμβαση. «Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας της G-7 για μια συντονισμένη αντίδραση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.
Η ανακοίνωσή της ακολουθεί τη δημόσια έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου της Ένωσης, εάν η Κίνα συνεχίσει τους προγραμματισμένους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ολες οι ειδήσεις
Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Νιόνο μας σε αποχαιρετούμε στο όνομα των γενεών που σφράγισε η διαδρομή σου
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Σε ομιλία της στη διάσκεψη Berlin Global Dialogue, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη στρατηγική αυτή της Κίνας ως «σημαντικό κίνδυνο» για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί ζωτικό ζήτημα για την Ευρώπη.
Στο άμεσο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου με τους Κινέζους ομολόγους της, χωρίς να αποκλείει τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, εάν η κατάσταση απαιτήσει πιο αποφασιστική παρέμβαση. «Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας της G-7 για μια συντονισμένη αντίδραση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.
Η ανακοίνωσή της ακολουθεί τη δημόσια έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου της Ένωσης, εάν η Κίνα συνεχίσει τους προγραμματισμένους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.
Critical raw materials are the lifeblood of our industries.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2025
With RESourceEU, we will ensure our access to them.
It’s our new plan for boosting our domestic production, joint purchasing, stockpiling, recycling and expanding our partnerships.
We are taking decisive action.… pic.twitter.com/tdMe79LDtS
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ολες οι ειδήσεις
Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Νιόνο μας σε αποχαιρετούμε στο όνομα των γενεών που σφράγισε η διαδρομή σου
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα