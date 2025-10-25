Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Σημαντικός κίνδυνος» η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει