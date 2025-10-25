Moody’s: Αρνητικό outlook για τη Γαλλία: Καμπανάκι για το χρέος και την πολιτική αστάθεια

Η Moody’s έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χωρίς άμεση τιμωρία στη Γαλλία - Διατηρεί την αξιολόγησή της, αλλά η εμπιστοσύνη των αγορών εξαρτάται από τη δημοσιονομική σταθερότητα εν μέσω πολιτικής αναταραχής