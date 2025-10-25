Moody’s: Αρνητικό outlook για τη Γαλλία: Καμπανάκι για το χρέος και την πολιτική αστάθεια
Moody’s: Αρνητικό outlook για τη Γαλλία: Καμπανάκι για το χρέος και την πολιτική αστάθεια
Η Moody’s έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χωρίς άμεση τιμωρία στη Γαλλία - Διατηρεί την αξιολόγησή της, αλλά η εμπιστοσύνη των αγορών εξαρτάται από τη δημοσιονομική σταθερότητα εν μέσω πολιτικής αναταραχής
Nέο «σήμα κινδύνου» έστειλε η Moody’s προς τη Γαλλία αναθεωρώντας την προοπτική της χώρας από «σταθερή» σε «αρνητική». Παρότι ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας στο επίπεδο «Aa3» προειδοποίησε ωστόσο για αυξανόμενους κινδύνους που απορρέουν από τον πολιτικό κατακερματισμό και τη δυσκολία της κυβέρνησης να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Η Moody’s προειδοποίησε ότι η ικανότητα της Γαλλίας να εφαρμόσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς οι πολιτικές ισορροπίες καθιστούν δύσκολη τη λήψη αποφάσεων. Η αξιολόγηση του οίκου δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις υποβαθμίσεις από τους Fitch, DBRS και S&P γεγονός που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο οικονομικό επιτελείο του Παρισιού.
Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ σχολίασε ότι η απόφαση της Moody’s «επιβεβαιώνει την ανάγκη για συλλογική πολιτική συναίνεση και υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση». «Η κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο για έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ το 2025, με σαφή πορεία αποκλιμάκωσης κάτω από το 3% έως το 2029, χωρίς να διακυβεύεται η ανάπτυξη», δήλωσε ο Λεσκίρ.
