Παπασταύρου: Το 60% του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Νωρίτερα από πέρσι και συγκεκριμένα έως το τέλος Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίζει ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο καταβολής του βοηθήματος, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom.
Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να ενισχυθούν εγκαίρως για τη χειμερινή περίοδο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με πέρσι.
«Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες το πολύ, ο πολίτης θα γνωρίζει πώς και πόσα χρήματα θα λάβει», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της στήριξης των πολιτών ενόψει του χειμώνα.
