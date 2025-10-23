Παπασταύρου: Το 60% του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας