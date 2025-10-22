Η ακτινογραφία του στεγαστικού: Παλιά ακίνητα, υψηλές τιμές και χαμηλή απορρόφηση στην αγορά κατοικίας
Στοιχεία Prosperty: 131.000 σπίτια προς πώληση και 45.000 προς μίσθωση - Το 85% των σπιτιών στις αγγελίες μένουν απούλητα ή ξενοίκιαστα από 6 έως 24 μήνες
Κι αν η στεγαστική κρίση είναι σταθερά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ως μείζον ζήτημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη, παρόλ’ αυτά, η συντριπτική πλειονότητα, το 85% των ακινήτων που βγαίνουν στην ελληνική αγορά μπορεί να παραμείνουν στις αγγελίες απούλητα ή ξενοίκιαστα για διάστημα 6 μηνών έως 2 ετών.
Οι αγγελίες πώλησης αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή σε 131.000 πανελλαδικά με ένα σύνολο αξίας στα 40 δισ. ευρώ και μία μέση ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. στα 2.583 ευρώ ανά τ.μ., ενώ αυτές τις μίσθωσης στις 45.000. Στα ακίνητα προς πώληση περιλαμβάνονται και πολύ ακριβά ακίνητα, περί τις 1.500 αγγελίες για κατοικίες με μέση ζητούμενη τιμή τα 3,4 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, στα προς πώληση ακίνητα, ένα ποσοστό 60% είναι άνω των 30 ετών, ενώ μόλις 1 στα 10 είναι ανακαινισμένο. Την ίδια στιγμή μεγάλη ψαλίδα χωρίζει τις ζητούμενες τιμές από τις τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις:
Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων από την ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις αντιστοιχούν σε μόλις 28.700, με μέση αξία ανά μεταβίβαση τα 105.000 ευρώ ή 1.329 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η συνολική αξία τους αντιστοιχεί σε 3 δισ. ευρώ.
Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων από την ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις αντιστοιχούν σε μόλις 28.700, με μέση αξία ανά μεταβίβαση τα 105.000 ευρώ ή 1.329 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η συνολική αξία τους αντιστοιχεί σε 3 δισ. ευρώ.
