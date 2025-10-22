Η κοινή λογική για το Μνημείο που… χάθηκε κάπου στο Σύνταγμα (μαζί με τον Δένδια), ο Νίκος Α. και οι βουλευτές του, η άφιξη της Κίμπερλι, οι εφοπλιστές στη Σανγκάη

Κλείσιμο

Ότι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα ένα και όχι τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα κόμματα που «να είναι» με την κοινή λογική. Γιατί είναι κοινή λογική να διατηρείται καθαρό από οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη», αυτονόητα πράγματα. Δυστυχώς (ξαναγράφω) και το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά, νομίζω όπως όλοι, ότι η χθεσινή τροπολογία δεν αναφέρεται στο θέμα των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα. Τώρα, ποια είναι η ανάγκη να αυτοεξευτελίζεται ένα κόμμα με παράδοση στη διακυβέρνηση έστω και στο παρελθόν και… να βγάζει το υποδεκάμετρο για να πει ότι είναι αντισυνταγματική η τροπολογία γιατί πιάνει και την υπόλοιπη πλατεία η απαγόρευση κ.λπ., ειλικρινά δεν είναι κατανοητό καθόλου. Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν αντιλαμβάνεται κανείς γιατί το ΠΑΣΟΚ αντί να επιχειρεί να «παίρνει χώρο» από τη Ν.Δ. και κυρίως από το Κέντρο, μιμείται τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ζωή. Τα δημοσκοπικά ευρήματα που το πάνε τρίτο, μετά τον Τσίπρα, ή και τέταρτο αν κατέβει και η Καρυστιανού νομίζω ότι ακριβώς οφείλονται στην τακτική αυτή. Γιατί ο κόσμος προτιμάει το original από την ρέπλικα. Το συμπέρασμα είναι, πριν πάμε στις λεπτομέρειες της χθεσινής ημέρας στην Βουλή, ότι ασχέτως του τι θα συμβεί στο τέλος στις εκλογές (πολύ μακριά ακόμα, εκτός απροόπτου) ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι αυτό που σχηματικά ήταν στην πλευρά του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2015 για το Eυρώ και όλοι οι άλλοι στην πλευρά του ΟΧΙ. Στο χέρι του είναι από το 30% που στριφογυρνάει, πάντοτε δημοσκοπικά, να πάρει κάτι παραπάνω από αυτή τη δεξαμενή του υπόλοιπου 10% που άδειασε για την ώρα.Η απουσία Δένδια- Χθες, έγιναν πολλά σχόλια στη Βουλή για την απουσία του Νίκου Δένδια από τα κυβερνητικά έδρανα κατά τη συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, παρότι κατά βάση η ρύθμιση αφορά το υπουργείο του. Στη Βουλή πήγε ο υφυπουργός του, Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος συνήθως πηγαίνει σε παρελάσεις, κ.λπ. Αντ’ αυτού, ο υπουργός Άμυνας επέλεξε στις 7 το απόγευμα να δώσει το παρών στο διπλανό της Βουλής ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», στην εκδήλωση παρουσίασης… της επετειακής έκδοσης του ΓΕΣ με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940-1941». Επ’ αυτού, δηλαδή για την απουσία Δένδια, «του την είπε» του Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης και φυσικά είχε δίκιο.Μ.Μ-Σαφώς στο Μ.Μ δεν πέταξαν από την χαρά τους από τη στάση του Δένδια ασχέτως αν δεν ανέβασαν τους τόνους παραμένοντας στη γραμμή «πάντως έβαλε την υπογραφή του στην τροπολογία». Πιθανώς, τόσο το Μ.Μ όσο και ο ίδιος ο Κ.Μ έχουν πάρει απόφαση ότι έτσι θα πάει ο Δένδιας από εδώ και στο εξής. Ξαναλέω πάντως η… ντεμί σεζόν στάση σε ένα τέτοιο θέμα, ξεκάθαρα δεν του πάει στο προφίλ του Δένδια, αλλά περί ορέξεως…Το Μνημείο, ο πρόεδρος Νίκος και οι αντιδράσεις των βουλευτών-Xθες στη Βουλή όντως είδαμε τον Ανδρουλάκη να ξεσπαθώνει κατά της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Να… πετάει φωτιές (λέμε τώρα και καμιά σαχλαμάρα), καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αντιδημοκρατικά αντανακλαστικά και καταστρατήγηση του Συντάγματος. Και πραγματικά αναρωτιόμουν τι να σκέφτονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί λίγες ώρες πριν, σε άτυπη συνεδρίαση της πράσινης ΚΟ που πραγματοποιήθηκε στις 9 το πρωί οι βουλευτές ενημερώθηκαν για την εντολή του προέδρου να καταθέσουν ένσταση αντισυνταγματικότητας. Χωρίς καμία διαβούλευση. Προειλημμένη απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος Νίκος με στενούς συνεργάτες και επιβλήθηκε στους βουλευτές. Από τα πάνω προς τα κάτω όπως θα έλεγαν και οι παλιοί σύντροφοι. Μαθαίνω επίσης ότι η προειλημμένη απόφαση δεν άρεσε σε όλους. Το αντίθετο θα έλεγα, μιας και η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Απόστολος Πάνας εξέφρασαν ενστάσεις υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ηγεσίας να βγουν κόντρα στην τροπολογία τους φέρνει κόντρα στην επιθυμία των ψηφοφόρων τους.Ευρωραντεβού-Εντατικές είναι οι διαβουλεύσεις σε καθημερινή βάση για την οριστικοποίηση του σχεδίου που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση στην Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ευρωπαϊκή διάσταση της διαπραγμάτευσης χειρίζεται εν πολλοίς ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος θα βρίσκεται από απόψε στις Βρυξέλλες, καθώς το πρωί της Πέμπτης συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ, του οποίου είναι αντιπρόεδρος. Με αφορμή την παρουσία του λοιπόν έχει προγραμματισμένη συνάντηση την Πέμπτη με τη Γενική Διευθύντρια Γεωργίας της Κομισιόν Ελίζαμπεθ Βέρνερ, καθώς ως 4/11 είναι το deadline για την υποβολή του ελληνικού σχεδίου διασταυρώσεων και πληρωμών. Επίσης μαθαίνω ότι θα δει τον παλιόφιλό μας της Κομισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο, για μια επισκόπηση της προόδου του Ταμείου Ανάκαμψης.Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μας ευχηθεί καλό μήνα-Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση της Κίμπερλι στην Ελλάδα αν κρίνω από τους εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Υποθέτω ότι η πρέσβης θα ευχηθεί... καλό μήνα. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί τους δύο υπουργούς θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια που είναι προγραμματισμένο στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον υπουργό Εσωτερικών-που έρχεται όμως με την ιδιότητα του προεδρεύοντος του National Energy Dominance Council- Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ όπως και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ακολούθως, η Κίμπελρι θα δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.Όλοι για τον Γ. Στουρνάρα στην αίθουσα που πήρε το πτυχίο του