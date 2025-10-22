Η κοινή λογική για το Μνημείο που… χάθηκε κάπου στο Σύνταγμα (μαζί με τον Δένδια), ο Νίκος Α. και οι βουλευτές του, η άφιξη της Κίμπερλι, οι εφοπλιστές στη Σανγκάη
Χαίρετε, η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή κατέδειξε αυτό το οποίο γνωρίζουν οι πολίτες εδώ και περίπου δύο χρόνια, από τις τελευταίες εθνικές εκλογές
Ότι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα ένα και όχι τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα κόμματα που «να είναι» με την κοινή λογική. Γιατί είναι κοινή λογική να διατηρείται καθαρό από οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη», αυτονόητα πράγματα. Δυστυχώς (ξαναγράφω) και το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά, νομίζω όπως όλοι, ότι η χθεσινή τροπολογία δεν αναφέρεται στο θέμα των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα. Τώρα, ποια είναι η ανάγκη να αυτοεξευτελίζεται ένα κόμμα με παράδοση στη διακυβέρνηση έστω και στο παρελθόν και… να βγάζει το υποδεκάμετρο για να πει ότι είναι αντισυνταγματική η τροπολογία γιατί πιάνει και την υπόλοιπη πλατεία η απαγόρευση κ.λπ., ειλικρινά δεν είναι κατανοητό καθόλου. Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν αντιλαμβάνεται κανείς γιατί το ΠΑΣΟΚ αντί να επιχειρεί να «παίρνει χώρο» από τη Ν.Δ. και κυρίως από το Κέντρο, μιμείται τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ζωή. Τα δημοσκοπικά ευρήματα που το πάνε τρίτο, μετά τον Τσίπρα, ή και τέταρτο αν κατέβει και η Καρυστιανού νομίζω ότι ακριβώς οφείλονται στην τακτική αυτή. Γιατί ο κόσμος προτιμάει το original από την ρέπλικα. Το συμπέρασμα είναι, πριν πάμε στις λεπτομέρειες της χθεσινής ημέρας στην Βουλή, ότι ασχέτως του τι θα συμβεί στο τέλος στις εκλογές (πολύ μακριά ακόμα, εκτός απροόπτου) ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι αυτό που σχηματικά ήταν στην πλευρά του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2015 για το Eυρώ και όλοι οι άλλοι στην πλευρά του ΟΧΙ. Στο χέρι του είναι από το 30% που στριφογυρνάει, πάντοτε δημοσκοπικά, να πάρει κάτι παραπάνω από αυτή τη δεξαμενή του υπόλοιπου 10% που άδειασε για την ώρα.
Η απουσία Δένδια
- Χθες, έγιναν πολλά σχόλια στη Βουλή για την απουσία του Νίκου Δένδια από τα κυβερνητικά έδρανα κατά τη συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, παρότι κατά βάση η ρύθμιση αφορά το υπουργείο του. Στη Βουλή πήγε ο υφυπουργός του, Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος συνήθως πηγαίνει σε παρελάσεις, κ.λπ. Αντ’ αυτού, ο υπουργός Άμυνας επέλεξε στις 7 το απόγευμα να δώσει το παρών στο διπλανό της Βουλής ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», στην εκδήλωση παρουσίασης… της επετειακής έκδοσης του ΓΕΣ με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940-1941». Επ’ αυτού, δηλαδή για την απουσία Δένδια, «του την είπε» του Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης και φυσικά είχε δίκιο.
Μ.Μ
-Σαφώς στο Μ.Μ δεν πέταξαν από την χαρά τους από τη στάση του Δένδια ασχέτως αν δεν ανέβασαν τους τόνους παραμένοντας στη γραμμή «πάντως έβαλε την υπογραφή του στην τροπολογία». Πιθανώς, τόσο το Μ.Μ όσο και ο ίδιος ο Κ.Μ έχουν πάρει απόφαση ότι έτσι θα πάει ο Δένδιας από εδώ και στο εξής. Ξαναλέω πάντως η… ντεμί σεζόν στάση σε ένα τέτοιο θέμα, ξεκάθαρα δεν του πάει στο προφίλ του Δένδια, αλλά περί ορέξεως…
Το Μνημείο, ο πρόεδρος Νίκος και οι αντιδράσεις των βουλευτών
-Xθες στη Βουλή όντως είδαμε τον Ανδρουλάκη να ξεσπαθώνει κατά της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Να… πετάει φωτιές (λέμε τώρα και καμιά σαχλαμάρα), καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αντιδημοκρατικά αντανακλαστικά και καταστρατήγηση του Συντάγματος. Και πραγματικά αναρωτιόμουν τι να σκέφτονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί λίγες ώρες πριν, σε άτυπη συνεδρίαση της πράσινης ΚΟ που πραγματοποιήθηκε στις 9 το πρωί οι βουλευτές ενημερώθηκαν για την εντολή του προέδρου να καταθέσουν ένσταση αντισυνταγματικότητας. Χωρίς καμία διαβούλευση. Προειλημμένη απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος Νίκος με στενούς συνεργάτες και επιβλήθηκε στους βουλευτές. Από τα πάνω προς τα κάτω όπως θα έλεγαν και οι παλιοί σύντροφοι. Μαθαίνω επίσης ότι η προειλημμένη απόφαση δεν άρεσε σε όλους. Το αντίθετο θα έλεγα, μιας και η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Απόστολος Πάνας εξέφρασαν ενστάσεις υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ηγεσίας να βγουν κόντρα στην τροπολογία τους φέρνει κόντρα στην επιθυμία των ψηφοφόρων τους.
Ευρωραντεβού
-Εντατικές είναι οι διαβουλεύσεις σε καθημερινή βάση για την οριστικοποίηση του σχεδίου που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση στην Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ευρωπαϊκή διάσταση της διαπραγμάτευσης χειρίζεται εν πολλοίς ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος θα βρίσκεται από απόψε στις Βρυξέλλες, καθώς το πρωί της Πέμπτης συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ, του οποίου είναι αντιπρόεδρος. Με αφορμή την παρουσία του λοιπόν έχει προγραμματισμένη συνάντηση την Πέμπτη με τη Γενική Διευθύντρια Γεωργίας της Κομισιόν Ελίζαμπεθ Βέρνερ, καθώς ως 4/11 είναι το deadline για την υποβολή του ελληνικού σχεδίου διασταυρώσεων και πληρωμών. Επίσης μαθαίνω ότι θα δει τον παλιόφιλό μας της Κομισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο, για μια επισκόπηση της προόδου του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μας ευχηθεί καλό μήνα
-Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση της Κίμπερλι στην Ελλάδα αν κρίνω από τους εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Υποθέτω ότι η πρέσβης θα ευχηθεί... καλό μήνα. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί τους δύο υπουργούς θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια που είναι προγραμματισμένο στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον υπουργό Εσωτερικών-που έρχεται όμως με την ιδιότητα του προεδρεύοντος του National Energy Dominance Council- Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ όπως και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ακολούθως, η Κίμπελρι θα δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.
Όλοι για τον Γ. Στουρνάρα στην αίθουσα που πήρε το πτυχίο του
-Πριν περάσω στα θέματα αγοράς να αναφερθώ στη χθεσινή εκδήλωση του ΕΚΠΑ για την επίδοση του τιμητικού τόμου “Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα” στον Διοικητή της ΤτΕ. Στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου στο κεντρικό κτίριο, έδωσαν το παρών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, οι υπουργοί Πιερρακάκης, Φλωρίδης, Παπασταύρου, Γεωργιάδης, Πετραλιάς, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως, ο CEO της Αlpha Bank Βασίλης Ψάλτης, οι επιχειρηματίες Μαριάννα Λάτση, Γιάννης Βαρδινογιάννης (Motor Oil), Αλέξανδρος Εξάρχου (όμιλος ΑΚΤΟR), Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Δημήτρης Καλλιτσάντσης, ο CEO της Πειραιώς Χρ. Μεγάλου, η CEO της Credia Bank Ελένη Βρεττού, ο Ευαγ. Βενιζέλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Μ. Βορίδης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γρ. Δημητριάδης, οι Πρόεδροι της ΕΤΕ Γκ. Χαρδούβελης και της Eurobank Γ. Ζανιάς, κ.ά. Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, προσφωνώντας τον Γ. Στουρνάρα ανέφερε πως «ό,τι κι αν έκανε, όσο ψηλά κι αν έφθασε, παραμένει ο ίδιος και χαίρομαι που σε αυτήν εδώ την αίθουσα που πήρε το πτυχίο του με άριστα, σήμερα τον τιμούμε».
Πώς η Deutsche Bank ανακάτεψε τη ΔΕΗ κι έκλεισε το μάτι στον ΟΤΕ
-Συνάντηση με τους επικεφαλής της ΔΕΗ για τις τηλεπικοινωνίες είχαν αναλυτές της Deutsche Bank αλλά όταν θα διάβασαν το report που δημοσιοποιήθηκε, μάλλον δεν θα ήταν πολύ χαρούμενοι. Η BD έβγαλε έκθεση για τον ΟΤΕ αλλά με τίτλο «Συναντηθήκαμε με τη ΔΕΗ, τον price disruptor στην Ελλάδα» και οι αναλυτές αφιερώνουν μεγάλο μέρος στο γιατί η απόφαση της ΔΕΗ να μπει στις τηλεπικοινωνίες συνιστά υψηλό επενδυτικό ρίσκο. Συγκεκριμένα οι αναλυτές της DB με επικεφαλής τον Γιάννη Καρύδη αναφέρουν πως ο λόγος για τον οποίο η ΔΕΗ αποφάσισε να ξοδεύει κεφάλαια για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (FTTH) έπαψε να ισχύει πριν από λίγο καιρό, καθώς η αγορά έχει ήδη προχωρήσει σε ευρεία κάλυψη μέσω των άλλων παρόχων, επομένως τώρα η Επιχείρηση αναγκάζεται να δαπανά περισσότερα με την ελπίδα να ανακτήσει μέρος των δαπανών της σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα. Υποστηρίζουν πως οι OTE / Nova / Vodafone δεν είναι «εύκολοι» στόχοι, επομένως η ΔΕΗ κινδυνεύει να υποστεί υψηλές λειτουργικές ζημίες, επιπλέον των σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών που υλοποιεί. Κοντολογίς η DB δεν φαίνεται να θεωρεί πως η απόφαση της ΔΕΗ να μπει στη λιανική για οπτική ίνα θα αναγκάσει ως αντίβαρο τους OTE / Nova / Vodafone να κλείσουν συμφωνίες με τη ΔΕΗ στη χονδρική πώληση αφού έτσι θα απομειώσουν την αξία των δικών τους υποδομών. Καταλήγει, δε, στον ΟΤΕ πως διατηρεί σύσταση «αγορά» για τη μετοχή του με τιμή-στόχο τα 20 ευρώ, τονίζοντας πως η εταιρεία παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη και χρηματοοικονομικά ισχυρή. Γενικά η έκθεση έκανε αίσθηση και μάλλον πυροδοτεί ακόμη ένα γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ των παικτών της τηλεπικοινωνιακής αγοράς σε μια περίοδο που τα πνεύματα είναι ήδη οξυμένα.
Γιατί η εξαγορά της Coca Cola 3E δεν συγκίνησε το ΧΑ
-Η μεγάλη συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) παρά το μέγεθος της ($2.6 δισ.) δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την τελική γραμμή του ισολογισμού της Ελληνικής εισηγμένης γιατί η Αφρικανική εταιρεία επιβαρύνεται με εξαιρετικά μεγάλο δανεισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που η μετοχή της Coca Cola 3E δεν έδειξε να συγκινείται χρηματιστηριακά. Δέχθηκε πιέσεις είχε απώλειες έως και 3% και τελικά έκλεισε με μικρά κέρδη (+0,20%). Η CCBA λειτουργεί πράγματι σε 14 αγορές της Αφρικανικής ηπείρου, είναι ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola στην Αφρική και διακινεί το 40% των αναψυκτικών της. Το σημαντικό όφελος όμως είναι ότι με την εξαγορά η 3Ε καθιερώνεται ως πρωταγωνιστής σε μια ήπειρο που είναι καταδικασμένη να αναπτυχθεί. Στο εξής η Coca Cola 3E θα είναι εισηγμένη σε τρία πολύ μεγάλα χρηματιστήρια. Στο Λονδίνο, στο Γιοχάνεσμπουργκ που είναι το μεγαλύτερο της Αφρικής και στο Euronext μέσω της Αθήνας. Ο χρηματιστηριακός στόχος της εξαγοράς είναι να αναβαθμίσει το growth profile της εταιρείας, να μειώσει την εξάρτηση της από τις «ώριμες» ευρωπαϊκές αγορές και βάζει την 3E στο ραντάρ περισσότερων θεσμικών επενδυτών.
ΔΕΗ: Τα data centers εντάσσονται στις προβλέψεις του Ομίλου
-Με συναλλαγές αξίας 7,8 εκατ. ευρώ, η μετοχή της ΔΕΗ (+0,69% στα 14,58€) χθες έφτασε σε κεφαλαιοποίηση τα 5,38 δισ. ευρώ. Υπάρχουν πολλές επενδυτικές προσδοκίες που εκδηλώνονται ενόψει του Investor’s Day που ετοιμάζει η διοίκηση της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για πρώτη φορά τα data centers, θα ενταχθούν στις προβλέψεις μεγεθών του Ομίλου. Το μέρισμα των 0,7€/μετοχή φαίνεται εξασφαλισμένο.
Το φλερτ του Mr. Euronext
-Μεγάλη συζήτηση έγινε για την αναφορά του CEO της Euronext στο παράδοξο, όπως είπε, με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες καθώς περισσότερες είναι εισηγμένες στο Όσλο παρά στην Αθήνα. «Η έλλειψη ποιότητας της τοπικής αγοράς (δηλαδή του Χ.Α.) είναι από τους λόγους που δεν είναι εισηγμένες στην Αθήνα. Αυτό πρόκειται να αλλάξει με την είσοδο της ΕΧΑΕ στην Euronext», τόνισε ο Μπουζνά στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου. Πράγματι, στο Χρηματιστήριο του Όσλο, που σημειωτέον έχει εξαγοραστεί και είναι μέρος του ομίλου της Euronext, αρκετές ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες έχουν βρει... απάγκιο αλλά μόνο για να σηκώσουν κεφάλαια μέσω ομολόγων. Προ μηνών η Performance Shipping Inc., συμφερόντων της Αλίκης Παληού, συγκέντρωσε 100 εκατ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων στη σκανδιναβική αγορά, ενώ μεταξύ άλλων μεγάλοι παίκτες όπως οι Navios South American Logistics, Contships, Seanergy και Diana Shipping, στράφηκαν προς το βορρά για να αντλήσουν σημαντικά ποσά με όρους ευνοϊκότερους από τις κλασικές τραπεζικές επιλογές. Η τελευταία εξέλιξη αφορά την Navios Partners της Αγγελικής Φράγκου που εξετάζει έκδοση νορβηγικού ομολόγου καθώς βρίσκεται σε τροχιά επιτάχυνσης του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της. Εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλο είναι η Okeanis Eco Tankers Corp. (όμιλος Αλαφούζου), καθώς οι περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές επέλεξαν τις ΗΠΑ και τον Nasdaq, ενώ στο Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι ήδη δύο ναυτιλιακές. Άρα, ο Μπουζνά είτε θα προσπαθήσει να προσελκύσει και άλλους Έλληνες εφοπλιστές στο Euronext Athens (αν πετύχει η εξαγορά του Χ.Α.), είτε τα ομόλογα που τώρα εκδίδουν μέσω του Όσλο, θα έρθουν νοτιότερα, στην Αθήνα. Βέβαια, είναι και μια περίοδος που η δημόσια πρόταση «τρέχει» και μαζί τους τρέχουν και οι υποσχέσεις του Mr. Euronext.
Η σχέση ανταλλαγής της ΕΧΑΕ
-Κι επειδή ο λόγος είναι για το Εuronext να συνεχίσω λέγοντας πως η διαβεβαίωση του Στεφάν Μπουζνά ότι το Euronext δεν πρόκειται να αυξήσει «ούτε κατά ένα σεντ» την τιμή που προσφέρει για την ΕΧΑΕ, προκάλεσε πιέσεις στη μετοχή. Ο Παριζιάνος ήταν ειλικρινής. Από την άλλη όμως πλευρά, έλεγε τη μισή αλήθεια όταν χαρακτήρισε την προσφερόμενη ανταλλαγή πολύ ελκυστική, καθώς αποτιμά την ΕΧΑΕ με 22 φορές τα κέρδη του 2024. Πέρυσι ολόκληρη τη χρονιά, τα κέρδη της ΕΧΑΕ έφτασαν τα 17 εκατ. ευρώ. Φέτος, τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασαν τα 14 εκατ. ευρώ και ήδη η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, τους τελευταίους 3 μήνες, αυξάνεται σημαντικά. Επομένως, με βάση την αναμενόμενη κερδοφορία του 2025, η σχέση ανταλλαγής είναι λιγότερο ελκυστική.
Πώληση (και επαναμίσθωση) των εγκαταστάσεων του σχολείου Κωστέα Γείτονα
-Στο προσεχές διάστημα, πρόκειται να ολοκληρωθεί η πώληση κι επαναμίσθωση των κεντρικών εγκαταστάσεων στην Παλλήνη των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα, ενώ «τρέχει» στο στάδιο των εγκρίσεων και το project για το νέο σχολείο 1.500- 1.700 μαθητών στο Ελληνικό το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους μαθητές τον Σεπτέμβριο 2028. Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Ιούλιο του 2024 η εταιρεία, έχοντας στο τιμόνι τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Γείτονα, άλλαξε χέρια και εντάχθηκε στο Inspired Education Group. Το Inspired έχει παρουσία σε 18 χώρες διαθέτοντας συνολικά πάνω από 120 σχολεία και πάνω από 95.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το κομμάτι του sale & leaseback να έρχεται ως αποτέλεσμα και της εν λόγω συμφωνίας. Στην Παλλήνη οι εγκαταστάσεις έχουν συνολική έκταση 67.000 τ.μ. εκ των οποίων οι στεγασμένοι εσωτερικοί χώροι ξεπερνούν τα 14.000 τ.μ., διαθέτοντας περίπου 102 αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια κ.α.. Σε επίπεδο μεγεθών το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το 2023 (+5,38%), όμως τα αποτελέσματα πέρυσι είναι ζημιογόνα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημίες 17,55 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2023. Το γεγονός, σύμφωνα με τη διοίκηση «οφείλεται όχι σε ζημιογόνο αποτέλεσμα της δραστηριότητας αλλά στη διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ, απομείωσης ακινήτων 12 εκατ. ευρώ καθώς και στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με ποσό 3 εκατ. ευρώ περίπου που αφορούσε υπεραξία σχηματισμένη σε προηγούμενες χρήσεις μη αποσβεσθείσα έως 31/12/2023». Όπως υποστηρίζεται «η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες: Παρουσιάζεται θετική καθαρή θέση 17,75 εκατ. ευρώ, υψηλή ρευστότητα 4,36 εκατ. ευρώ, δεν υφίσταται δανεισμός, οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2,8 εκατ. ευρώ (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μείον έσοδα επόμενης χρήσης), έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού 10,4 εκατ. ευρώ ενώ έχουν σχηματιστεί συνολικά στην κλειόμενη χρήση, προβλέψεις για κινδύνους 14 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 17,9 εκατ. ευρώ από 16,99 εκατ. ευρώ το 2023». Για την επένδυση στο Ελληνικό, η διοίκηση υποστηρίζει ότι «πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που θα ενδυναμώσει τόσο το κύρος της εταιρείας όσο και τα έσοδα και τα κέρδη της». Τα εκπαιδευτήρια έχουν καταγράψει και έσοδα επομένων χρήσεων 10,66 εκατ. ευρώ (έναντι 8,96 εκατ. ευρώ στις 31/12/23), που αφορούν τα έσοδα (δίδακτρα) εκπαιδευτικής χρήσης (1/9/24-31/8/25), όμως φορολογικής χρήσης 2025, τα οποία επιμερίζονται- κατά πάγια τακτική- σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανάμεσα σε Κίνα και Wall Street
-Η τελευταία ανατροπή στους κινεζικούς λιμενικούς δασμούς, που τέθηκαν σε ισχύ μέσα σε λίγα 24ωρα, έφερε στην επιφάνεια την ικανότητα των ελληνικών εισηγμένων ναυτιλιακών να κινηθούν αστραπιαία και στρατηγικά. Στην Dorian LPG των Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα, η ανάλυση των νέων κανονισμών εξελίχθηκε σε καθημερινό “puzzle”: ένα πλοίο καθ’ οδόν για κινεζικό λιμάνι υποχρέωσε το finance team να αποκρυπτογραφήσει την ερμηνεία του νέου customs form. Ο CFO Ted Young τονίζει πως η εταιρεία λειτουργεί με περιορισμένες πληροφορίες, προσπαθώντας να διαχειριστεί αβεβαιότητα σε επίπεδο dual-passport owners και US ownership thresholds –(όριο 25% ιδιοκτησίας από Αμερικάνους μετόχους), ώστε να αποφύγει αιφνίδιες επιβαρύνσεις. Η Tsakos Energy Navigation κρατά πιο συγκρατημένο προφίλ αλλά παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του 25% US ownership rule. Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η ανάγνωση των κανονισμών είναι ακόμα υπό συζήτηση, γεγονός που αφήνει τις κινήσεις chartering και scheduling σε καθεστώς high-alert. Η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου προχώρησε σε ειδική έκδοση μετοχών, ώστε κανένας Αμερικανός μέτοχος να μην ελέγχει πάνω από το 25% της εταιρείας. Η Star Bulk του Πέτρου Παππά αντέδρασε με άμεσες επιχειρησιακές κινήσεις: ορισμένα πλοία άλλαξαν ταχύτητα και δρομολόγια για να προλάβουν τα deadlines, ενώ το compliance team αξιολογεί τον στόλο ανάμεσα σε κινεζικής και μη ναυπήγησης πλοία ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τελών. Στην Okeanis Eco Tankers προχώρησαν σε άμεσες αλλαγές στο Δ.Σ., με την αποχώρηση δύο Αμερικανών μελών, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό US directors κάτω από το 25%. Στην Danaos παραιτήθηκε ο Αμερικανός William Repko, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται προληπτική αλλά απαραίτητη για τη συμμόρφωση με το κινεζικό πλαίσιο. Από χρηματιστηριακής άποψης, οι μετοχές των ελληνικών ναυτιλιακών στο NYSE παρουσίασαν νευρικότητα, αλλά οι traders βλέπουν την αβεβαιότητα ως opportunity for arbitrage, ήτοι ως ευκαιρία εκμετάλλευσης ανισορροπιών στην αγορά. Η διαφοροποίηση στόλου, οι αλλαγές στο ΔΣ και η έγκαιρη διαχείριση των κινδύνων ενισχύουν τη θέση των ελληνικών συμφερόντων σε μια αγορά όπου το regulatory ρίσκο μετατρέπεται σε πλεονέκτημα για όσους γνωρίζουν πώς να το χειριστούν. Όπως σχολιάζουν insiders: «Στη ναυτιλία, όπως και στη Wall Street, οι κρίσεις είναι πρώτες ύλες για κέρδη – και οι Έλληνες ξέρουν πώς να τις επεξεργαστούν».
Οι Έλληνες “early movers” και οι νέες ναυπηγήσεις στην Κίνα
-Σε μια περίοδο που όπως λέγαμε και προηγουμένως η διεθνής ναυπηγική αγορά επαναπροσδιορίζει τις ισορροπίες της, δύο από τα πιο ισχυρά ελληνικά ονόματα στη ναυτιλία, η Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου και η εισηγμένη στο NASDAQ Seanergy Maritime Holdings Corp. του Σταμάτη Τσαντάνη, δείχνουν ξεκάθαρα πού ποντάρουν: στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία. Η EastMed φέρεται να υπέγραψε με τις γιάρδες της Hengli Heavy Industry συνολικά τέσσερις νέες παραγγελίες φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου — τέσσερα τύπου Kamsarmax. Μια κίνηση που, πέρα από τη στρατηγική της σημασία, στέλνει σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στην ποιότητα και τεχνογνωσία της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η Seanergy, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε συζητήσεις για την παραγγελία ενός Capesize.Τα Kamsarmax και Capesize, δύο τύποι πλοίων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου dry bulk στόλου. Για πλοιοκτήτες όπως ο Μαρτίνος και ο Τσαντάνης, η επιλογή αυτή σημαίνει επένδυση σε στόλους χαμηλότερου λειτουργικού κόστους και υψηλής μεταπωλητικής αξίας. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, παραδοσιακά “early movers” στις διεθνείς αγορές, δείχνουν ξανά πως γνωρίζουν να διαβάζουν τις παγκόσμιες τάσεις πριν αυτές παγιωθούν. Και αυτή τη φορά, το βλέμμα τους στρέφεται ανατολικά.
Απόβαση Ελλήνων εφοπλιστών στη Σαγκάη
-Στο μεταξύ, αυτές τις ημέρες γέμισε η κινεζική αγορά με φυσική παρουσία Ελλήνων εφοπλιστών. Πολλοί από αυτούς πήγαν να παραλάβουν πλοία που είχαν παραγγείλει άλλοι να βάλουν νέες παραγγελίες, πολλοί να δουν και να μιλήσουν με τους τραπεζίτες τους και τους χρηματοδότες των εταιρειών Leasing και πολλοί από αυτούς να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τα νέα μέτρα που έθεσε η κινεζική κυβέρνηση σχετικά με την εθνικότητα της μετοχικής σύνθεσης των πλοίων. Πριν δύο ημέρες διεξήχθη συνέδριο στη Σανγκάη όπου η Ελληνική παρουσία ήταν όντως σημαντική. Από τους αρχικούς ομιλητές ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας μέσω βίντεο, ενώ σήμερα την σκυτάλη πήραν ο ΓΓ του του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου -ICS, Θωμάς Καζάκος και Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Ναυτιλίας Γιώργος Ξηραδάκης. Στη Σαγκάη ήταν παρών ο Γιώργος Προκοπίου, ο Πάνος Λασκαρίδης, ο Πάνος Ζαφέτ της Balthellas Group, ο καπετάν Στέφανος Αγγελάκος καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη εισηγμένων στη Wall Street ναυτιλιακών εταιρειών. Δεν υπήρχε πτήση χωρίς έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Φαίνεται πως οι μεσίτες που είναι και αυτοί πάρα πολλοί έχουν εισπράξει σήματα για πτώση των τιμών στις νέες παραγγελίες.
Χ.Α: Πάνω από τις 2000 μονάδες με «καύσιμα» τράπεζες, ΜΕΤLEN, TITAN
-Με τραπεζικά «καύσιμα» κατάφερε να επιστρέψει η Λεωφόρος Αθηνών στον δρόμο των 2.000+ μονάδων. Ωστόσο, πέρα από τις τράπεζες είχε κι άλλους «συμμάχους» για την επαναφορά πάνω από το προαναφερθέν κρίσιμο όριο. Αγοραστές έκαναν την εμφάνισή τους στη Metlen η οποία είχε φτάσει να διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από τα 42 ευρώ. Χθες έβγαλε αντίδραση με κέρδη άνω του 2% με ώθηση από την αύξηση της τιμής στόχου που έχει θέσει η Citi, στα 52 ευρώ. Μάλιστα, στο bull case σενάριο της η αμερικανική τράπεζα βλέπει τη MTLN στα 80 ευρώ. Θετικός ήταν ο αντίκτυπος και από την έκθεση της Axia, η οποία ναι μεν «πάγωσε» την αξιολόγησή της για τη Metlen, αλλά έκανε λόγο για ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης και υπερβολική πτώση της μετοχής. Αρωγός της ανόδου ήταν και η Titan, καθώς μετά το +4% της Δευτέρας ήρθε το χθεσινό +2,2% που ανέβασε τη μετοχή από τα 36,6 ευρώ στα 38,9 ευρώ μέσα σε δύο ημέρες. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της τσιμεντοβιομηχανίας υπερβαίνει πλέον -ξανά- τα 3 δισ. ευρώ. Άλμα άνω του 4,5% κατέγραψε η Viohalco, επιστρέφοντας πάνω από τα 8 ευρώ και προσεγγίζοντας εκ νέου τα ιστορικά υψηλά της. Άξια αναφοράς είναι και η ρελάνς της Coca-Cola HBC στον απόηχο της εξαγοράς της αφρικανικής CCBA. Ξεκίνησε τη συνεδρίαση με απώλειες έως 3%, αλλά μέσα σε μία ώρα ανέκτησε το χαμένο έδαφος, πηγαίνοντας από τα 39,6 ευρώ κατά το άνοιγμα στα 40,9 ευρώ γύρω στις 11:30. Έκλεισε με μικρά κέρδη και διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για πέμπτη διαδοχική μέρα. Την καλύτερη συνεδρίαση από τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποίησε η ΑΒΑΞ, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 6%. Θετικός καταλύτης για τη μετοχή της κατασκευαστικής εταιρείας ήταν το πρόγραμμα αγοράς έως 5 εκατ. ιδίων μετοχών που ξεκινά, με διάρκεια έως τον Ιούλιο του 2027.
Η ΕntersoftOne μάζεψε κόσμο
-Χθες η οδός Πειραιώς έκλεισε για μια εταιρική εκδήλωση στο business software. Περισσότεροι από 1.000 άμεσα ενδιαφερόμενοι συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση της EntersoftOne στην Αθήνα και άλλοι 500 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας της νέας ενοποιημένης εταιρικής οντότητας που προέκυψε από τη μεγαλύτερη συγχώνευση στον κλάδο του επιχειρησιακού λογισμικού. Το κεντρικό μήνυμα του event, Get Ready for What’s Next – Business Software Powered by AI, αποτύπωσε τον βασικό στρατηγικό προσανατολισμό της EntersoftOne: την αξιοποίηση της ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αυτοματοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε για «μέγα πλήθος, μέγα πάθος» και ο CEO της EntersoftOne Αντ. Κοτζαμανίδης υπογράμμισε την ιστορικότητα της συνένωσης των δύο εταιρειών 23 χρόνια μετά την ίδρυση τους.
Ανησυχητικά μηνύματα από τη Wall Street
-Όταν όλοι κερδίζουν, όλοι είναι χαρούμενοι και αισθάνονται σοφοί. Αυτή την εποχή όλοι κερδίζουν και η επενδυτική απληστία τους οδηγεί σε πιο ριψοκίνδυνες επιλογές. Κάποια στιγμή όμως οι ισορροπίες των αγορών αλλάζουν. Το Bloomberg χθες αποκάλυψε μια νέα δραματική εικόνα. Τα ομόλογα υψηλού κινδύνου -από τα Saks (11% λήξης 2029) μέχρι τα NFE (12% λήξης 2029) τον τελευταίο μήνα έχουν βυθιστεί στο 30% της ονομαστικής τους αξίας. Ακόμα και τα First Brands, που κρατούσαν σταθερά, κατέρρευσαν από το 90% στα 30 cents για κάθε δολάριο, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι επενδυτές πιστεύουν πως αυτές οι εταιρείες δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η αμφιβολία επεκτείνεται σε δάνεια, σε «ομόλογα σκουπίδια» (junk bonds) και σε τιτλοποιημένες αξίες (asset-backed securities). Την ίδια ακριβώς εποχή, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι θεσμικοί επενδυτές της Wall Street έχουν ρίξει όλα τα διαθέσιμα τους στις αγορές, διατηρώντας μετρητά στο 3,8% του ενεργητικού τους, τον Οκτώβριο. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Το βιβλίο λέει ότι όταν οι θεσμικοί διατηρούν μετρητά κάτω από 4%, οι επαγγελματίες διαχειριστές, τα «έξυπνα χρήματα», είναι υπερεκτεθειμένα σε χαρτιά. Δεν έχουν περιθώριο να αγοράσουν περισσότερο - και το παραμικρό αρνητικό γεγονός θα τους αναγκάσει να πουλήσουν. Όταν δεν υπάρχουν περισσότεροι αγοραστές στο περιθώριο, οι αγορές γίνονται εξαιρετικά ευάλωτες σε διορθώσεις.
