Από την απόλυτη φτώχεια έγινε η βασίλισσα των touchscreens και η πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα του πλανήτη
Μια πραγματική ιστορία που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει σενάριο ταινίας
Λίγοι μπορούν να πιστέψουν την απίστευτη διαδρομή της από την απόλυτη φτώχεια της επαρχιακής Κίνας στην κορυφή της παγκόσμιας τεχνολογίας. Η Ζου Κουνφέι γεννήθηκε το 1970 σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας Χουνάν στην Κίνα. Ήταν το τρίτο παιδί μιας πολύ φτωχής οικογένειας. Ο πατέρας της είχε τραυματιστεί σοβαρά σ’ ένα ατύχημα πριν αυτή γεννηθεί, όπου έχασε μέρος της όρασής του και ένα δάχτυλο. Η μητέρα της πέθανε όταν η Ζου ήταν μόλις πέντε χρόνων.
Από πολύ μικρή αποφάσισε να βοηθήσει τα οικονομικά της οικογένειάς της με το κοφτερό της μυαλό και τα επιδέξια χέρια της. Έμαθε να πλέκει καλάθια από μπαμπού και μπορούσε να επισκευάζει τα ποδήλατα των συγχωριανών της. Στα δεκαέξι της χρόνια, όμως, εγκατέλειψε το σχολείο και μετανάστευσε στη Σεντζέν, τη μεγάλη πόλη της επαρχίας για να δουλέψει σε εργοστάσια. Οι πρώτοι της μισθοί ήταν πενιχροί -άρχουν πηγές που αναφέρουν ότι ο μισθός της ήταν τέτοιος που αντιστοιχούσε περίπου σε 1 δολάριο την ημέρα. Η Ζου, όμως, δεν εγκατέλειψε. Παρά το ότι εργαζόταν πολύ, έκανε και βραδινά μαθήματα σε λογιστικά και ηλεκτρονικά, δεξιότητες που της χρειάστηκαν αργότερα. Αποφάσισε, επίσης, να μείνει στην Σεντζέν κοντά στο πανεπιστήμιο ώστε να έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση κι έφυγε από την πατρική στέγη, κάτι σπάνιο στην Κίνα εκείνης της εποχής.
