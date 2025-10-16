Ντάιμον: «Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, υπάρχουν κι άλλες» – Οι πτωχεύσεις ανησυχούν τη Wall Street

Κλείσιμο

Οι πτωχεύσεις της αμερικανικής εταιρείας First Brands, προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, και της εταιρείας χορήγησης δανείων για την αγορά αυτοκινήτου σε πελάτες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, Tricolor πυροδότησαν κύμα ανησυχίας στη Wall Street, με τη JPMorgan Chase να δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει επανέλεγχο των διαδικασιών της μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής της. Παρά την ένταση, οι μεγάλες τράπεζες υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των δανειοληπτών στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή και ανθεκτική.Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων με επενδυτές, ανώτατα στελέχη από τις Citigroup, Wells Fargo και BlackRock διαβεβαίωσαν ότι η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των πιστώσεων παραμένει σταθερή, παρά τους φόβους ορισμένων επενδυτών για πιθανό ντόμινο επιπτώσεων στην παγκόσμια αγορά εταιρικού χρέους.Η διπλή κατάρρευση των First Brands και Tricolor τον Σεπτέμβριο προκάλεσε αναταράξεις σε επιμέρους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οδηγώντας αρκετούς διαχειριστές κεφαλαίων να περιορίσουν την έκθεσή τους σε κλάδους με αυξημένο ρίσκο, όπως τα καταναλωτικά και αυτοκινητικά δάνεια.Η θέση του Τζέιμι Ντάιμον«Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, ξέρεις πως υπάρχουν κι άλλες», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, σε συνομιλία με αναλυτές. «Η περίπτωση της First Brands εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατηγορία επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κοινές αδυναμίες. Εξετάζουμε προσεκτικά κάθε πτυχή, αλλά κανείς δεν είναι αλάνθαστος».Ο Ντάιμον υπογράμμισε ότι από το 2010 η αγορά πιστώσεων βρίσκεται σε συνεχή ανοδική τροχιά, ωστόσο τα πρόσφατα περιστατικά ίσως αποτελούν πρώιμα σημάδια υπερβολής. «Αν υπάρξει ύφεση, είναι βέβαιο ότι θα δούμε περισσότερα προβλήματα πιστώσεων», πρόσθεσε.Η JPMorgan ανακοίνωσε απομείωση 170 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της πτώχευσης της Tricolor και επιβεβαίωσε ότι έχει ενεργοποιήσει εσωτερικούς ελέγχους για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.Οι πτωχεύσεις οδήγησαν τις μεγάλες τράπεζες σε ενδελεχή αξιολόγηση της έκθεσής τους σε επισφαλείς δανειολήπτες. Οι Jefferies και UBS παραδέχτηκαν περιορισμένη εμπλοκή με τη First Brands, επισημαίνοντας ότι τυχόν απώλειες είναι απορροφήσιμες και δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη συνολική τους θέση.Ένας από τους πιστωτές της First Brands αποκάλυψε ότι 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια “εξαφανίστηκαν” από τα βιβλία της εταιρείας, η οποία πλέον ερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.Η στάση της αγοράςΠαρά την ένταση, η BlackRock και άλλοι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων τόνισαν ότι η ποιότητα των δανειοληπτών παραμένει ισχυρή, με τα ποσοστά αθέτησης να παρουσιάζουν μείωση. Ο οικονομικός διευθυντής της BlackRock, Μάρτιν Σμολ, εξήγησε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις πτώχευσης αφορούν αγορές κοινοπρακτικών δανείων και CLOs, όχι όμως τις ιδιωτικές πιστώσεις ή τα βιβλία άμεσων δανείων μεγάλων θεσμικών επενδυτών.Η Wall Street ωστόσο παραμένει σε επιφυλακή, καθώς η ταυτόχρονη κατάρρευση δύο μεσαίων εταιρειών θεωρείται προειδοποιητικό σήμα για πιέσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν σε ευρύτερη κλίμακα εάν η αμερικανική οικονομία επιβραδυνθεί.