Εκδήλωση του Ινστιτούτου InSocial για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό οι επενδύσεις

Ηλίας Κικίλιας: «Η Ελλάδα επέλεξε την επιδοματική εξάρτηση - Χρειάζεται νέο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης»

Την ανάγκη για έναν νέο, ολοκληρωμένο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα υπερβεί τη λογική των επιδοτήσεων υπογράμμισε οΟικονομολόγος και Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΚΕ. Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «οι επιδοτήσεις δεν αποτέλεσαν ποτέ εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα επέλεξε την επιδοματική εξάρτηση». Παρά την επί του παρόντος ανάπτυξη που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (περίπου 2%), προειδοποίησε ότι οι προβλέψεις δείχνουν σημαντική επιβράδυνση μετά το 2026, στο επίπεδο του 1%.Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, είναι καθαρά πολιτικό, καθώς «λείπει ένα συγκροτημένο παραγωγικό σχέδιο». Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο να ευθυγραμμίζεται με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική και να βασίζεται σε πέντε κεντρικούς άξονες:1. Εθνική ασφάλεια, μέσω της ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.2. Ανασυγκρότηση της παραγωγικής οικονομίας με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη.3. Δημογραφική ανθεκτικότητα και πολιτικές ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.4. Ψηφιακό κράτος και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.5. Ενεργό ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον, με συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση και όχι απλή αποδοχή των εξελίξεων.Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας προειδοποίησε για τον κίνδυνο «αφελληνισμού» της οικονομίας σε κρίσιμους τομείς, εάν δεν υπάρξει άμεσα στρατηγική που να στηρίζει την παραγωγή, την καινοτομία και την εθνική αυτάρκεια.