Αl Pacino και Robert De Niro ξανά μαζί
Αl Pacino και Robert De Niro ξανά μαζί

Τα δύο ιερά τέρατα του Χόλιγουντ πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του premium brand Monclair, που έχει συνδεθεί με τα γνωστά δημοφιλή μπουφάν, εστιάζοντας στη ζεστασιά της φιλίας

Αl Pacino και Robert De Niro ξανά μαζί
Δύο καρέκλες, λίγα λόγια, και ένα διαχρονικό μήνυμα ζεστασιάς. Αυτή η λιτή αλλά συνάμα ευρηματική εικόνα ήταν το πρώτο teaser της νέας διαφημιστικής καμπάνιας της Moncler με τίτλο «Warmer Together», η οποία αποκαλύφθηκε με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Στις καρέκλες αυτές κάθισαν δύο από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Al Pacino και ο Robert De Niro. Η επιλογή αυτή ωστόσο δεν ήταν τυχαία, καθώς η Moncler θέλησε να ενσαρκώσει το διαχρονικό πνεύμα της ζεστασιάς και της συντροφικότητας, χρησιμοποιώντας δύο προσωπικότητες που έχουν γράψει ιστορία στον κινηματογράφο.


