Κυπριακή Ενωση Πλοιοκτητών: Έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ για απόρριψη του πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών του IMO

Κλείσιμο

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CUS) απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα προς την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταψηφίσουν το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), που αναμένεται να τεθεί προς υιοθέτηση στη συνεδρίαση MEPC ES.2 (14–17 Οκτωβρίου).Σύμφωνα με την Ένωση, το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί, συνιστά σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την ευρωπαϊκή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, επιβάλλοντας ένα πολυδισεκατομμυρίων ευρώ «φόρο» χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. Η CUS προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του NZF θα πλήξει δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα εντείνει τον πληθωρισμό και θα υπονομεύσει τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού στόλου, καλώντας παράλληλα σε παράταση του διαλόγου για μια πιο ρεαλιστική, τεχνολογικά ώριμη και δίκαιη προσέγγιση στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CUS) καλεί τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ψηφίσουν κατά, ώστε να επιτραπεί περισσότερος χρόνος για ευρύτερη συναίνεση σε σχέση με το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), το οποίο έχει προγραμματιστεί για υιοθέτηση στη συνεδρίαση MEPC ES.2 (14–17 Οκτωβρίου).Όπως έχει συνταχθεί επί του παρόντος, το NZF αποτελεί σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα συνιστά βαρύ πλήγμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.Στην ουσία, το πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεύει έναν πολυδισεκατομμυρίων ευρώ φόρο, ο οποίος δεν μειώνει τις εκπομπές, αλλά μεταφέρει το κόστος στους τελικούς καταναλωτές, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Το NZF επιβάλλει υπέρογκες χρεώσεις, παρά την έλλειψη ρεαλιστικών τεχνολογιών ή υποδομών που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση.Βασίζεται στα λεγόμενα «πράσινα» καύσιμα — μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και συνθετικό LNG — τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα και καταναλώνουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια για την παραγωγή τους απ’ όση τελικά αποδίδουν.Αντί να μειώνει τις εκπομπές, το πλαίσιο αποσπά κρίσιμους οικονομικούς πόρους από την πραγματική τεχνολογική και ενεργειακή καινοτομία, επιβραδύνοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρότερες λύσεις.Η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος επιβληθεί στα πλοία θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών — από τρόφιμα και φάρμακα έως πρώτες ύλες και ενέργεια.Το αποτέλεσμα θα είναι γενικευμένες αυξήσεις τιμών, υψηλότερο κόστος ζωής και εντατικοποίηση του πληθωρισμού.Η εφαρμογή του NZF θα οδηγήσει σε έλλειψη προσφοράς, σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχουν ώριμες ή επεκτάσιμες εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν το κενό.