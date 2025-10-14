Κυπριακή Ενωση Πλοιοκτητών: Έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ για απόρριψη του πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών του IMO
Κυπριακή Ενωση Πλοιοκτητών: Έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ για απόρριψη του πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών του IMO
Σύμφωνα με την Ένωση, το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί, συνιστά σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την ευρωπαϊκή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, επιβάλλοντας ένα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ «φόρο» χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος
Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CUS) απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα προς την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταψηφίσουν το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), που αναμένεται να τεθεί προς υιοθέτηση στη συνεδρίαση MEPC ES.2 (14–17 Οκτωβρίου).
Σύμφωνα με την Ένωση, το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί, συνιστά σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την ευρωπαϊκή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, επιβάλλοντας ένα πολυδισεκατομμυρίων ευρώ «φόρο» χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. Η CUS προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του NZF θα πλήξει δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα εντείνει τον πληθωρισμό και θα υπονομεύσει τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού στόλου, καλώντας παράλληλα σε παράταση του διαλόγου για μια πιο ρεαλιστική, τεχνολογικά ώριμη και δίκαιη προσέγγιση στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CUS) καλεί τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ψηφίσουν κατά, ώστε να επιτραπεί περισσότερος χρόνος για ευρύτερη συναίνεση σε σχέση με το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), το οποίο έχει προγραμματιστεί για υιοθέτηση στη συνεδρίαση MEPC ES.2 (14–17 Οκτωβρίου).
Όπως έχει συνταχθεί επί του παρόντος, το NZF αποτελεί σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα συνιστά βαρύ πλήγμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.
Στην ουσία, το πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεύει έναν πολυδισεκατομμυρίων ευρώ φόρο, ο οποίος δεν μειώνει τις εκπομπές, αλλά μεταφέρει το κόστος στους τελικούς καταναλωτές, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το NZF επιβάλλει υπέρογκες χρεώσεις, παρά την έλλειψη ρεαλιστικών τεχνολογιών ή υποδομών που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση.
Βασίζεται στα λεγόμενα «πράσινα» καύσιμα — μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και συνθετικό LNG — τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα και καταναλώνουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια για την παραγωγή τους απ’ όση τελικά αποδίδουν.
Αντί να μειώνει τις εκπομπές, το πλαίσιο αποσπά κρίσιμους οικονομικούς πόρους από την πραγματική τεχνολογική και ενεργειακή καινοτομία, επιβραδύνοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρότερες λύσεις.
Η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.
Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος επιβληθεί στα πλοία θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών — από τρόφιμα και φάρμακα έως πρώτες ύλες και ενέργεια.
Το αποτέλεσμα θα είναι γενικευμένες αυξήσεις τιμών, υψηλότερο κόστος ζωής και εντατικοποίηση του πληθωρισμού.
Η εφαρμογή του NZF θα οδηγήσει σε έλλειψη προσφοράς, σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχουν ώριμες ή επεκτάσιμες εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν το κενό.
Σύμφωνα με την Ένωση, το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί, συνιστά σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την ευρωπαϊκή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, επιβάλλοντας ένα πολυδισεκατομμυρίων ευρώ «φόρο» χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. Η CUS προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του NZF θα πλήξει δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα εντείνει τον πληθωρισμό και θα υπονομεύσει τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού στόλου, καλώντας παράλληλα σε παράταση του διαλόγου για μια πιο ρεαλιστική, τεχνολογικά ώριμη και δίκαιη προσέγγιση στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CUS) καλεί τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ψηφίσουν κατά, ώστε να επιτραπεί περισσότερος χρόνος για ευρύτερη συναίνεση σε σχέση με το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), το οποίο έχει προγραμματιστεί για υιοθέτηση στη συνεδρίαση MEPC ES.2 (14–17 Οκτωβρίου).
Όπως έχει συνταχθεί επί του παρόντος, το NZF αποτελεί σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα συνιστά βαρύ πλήγμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.
Στην ουσία, το πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεύει έναν πολυδισεκατομμυρίων ευρώ φόρο, ο οποίος δεν μειώνει τις εκπομπές, αλλά μεταφέρει το κόστος στους τελικούς καταναλωτές, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το NZF επιβάλλει υπέρογκες χρεώσεις, παρά την έλλειψη ρεαλιστικών τεχνολογιών ή υποδομών που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση.
Βασίζεται στα λεγόμενα «πράσινα» καύσιμα — μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και συνθετικό LNG — τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα και καταναλώνουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια για την παραγωγή τους απ’ όση τελικά αποδίδουν.
Αντί να μειώνει τις εκπομπές, το πλαίσιο αποσπά κρίσιμους οικονομικούς πόρους από την πραγματική τεχνολογική και ενεργειακή καινοτομία, επιβραδύνοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρότερες λύσεις.
Η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.
Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος επιβληθεί στα πλοία θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών — από τρόφιμα και φάρμακα έως πρώτες ύλες και ενέργεια.
Το αποτέλεσμα θα είναι γενικευμένες αυξήσεις τιμών, υψηλότερο κόστος ζωής και εντατικοποίηση του πληθωρισμού.
Η εφαρμογή του NZF θα οδηγήσει σε έλλειψη προσφοράς, σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχουν ώριμες ή επεκτάσιμες εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν το κενό.
Ως αποτέλεσμα, οι ΜΜΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας της ΕΕ, θα αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικές πιέσεις, προκαλώντας οπισθοδρόμηση για την ΕΕ συνολικά.
Μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπάγεται:
Μόνιμη στρατηγική οπισθοδρόμηση για την Ευρώπη, με απώλεια της παγκόσμιας ναυτιλιακής ηγεσίας της.
Σοβαρή οικολογική ζημία, καθώς η πρόωρη απόσυρση και αντικατάσταση πλοίων θα δημιουργήσει τεράστιο όγκο αποβλήτων και πρόσθετων εκπομπών.
Αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, με καθυστερήσεις, ελλείψεις προϊόντων και υψηλότερα κόστη μεταφοράς.
Επιτάχυνση του πληθωρισμού και απώλεια αγοραστικής δύναμης σε ολόκληρη την Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, παγκοσμίως.
Η Ευρώπη παραμένει έντονα εξαρτημένη από τις εισαγωγές LNG.
Επί του παρόντος, το εισαγόμενο LNG φθάνει στην Ευρώπη με τιμή υπερδιπλάσια της εγχώριας τιμής των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο του NZF, το κόστος αυτό προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, προκαλώντας εκτίναξη των τιμών ενέργειας, πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις και εμβάθυνση της ενεργειακής κρίσης — με δυσανάλογες επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.
Η διεθνής ναυτιλία αποτελεί τον πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο μεταφοράς.
Μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, της λειτουργικής βελτιστοποίησης και της συνεχούς επένδυσης, ο κλάδος έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών, ακόμη και καθώς οι όγκοι μεταφορών έχουν πολλαπλασιαστεί.
Η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη συνολικά.
Η Κύπρος, ως μεγάλο ναυτιλιακό έθνος, οφείλει να στηρίξει τον Ευρωπαίο καταναλωτή και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κινήτρων απανθρακοποίησης, του οποίου τα έσοδα θα επανεπενδύονται, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλιακή βιομηχανία — απορρίπτοντας ταυτόχρονα άδικα, αναποτελεσματικά και επιζήμια φορολογικά σχήματα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ (είτε περιφερειακά είτε μη), χωρίς εμπειρία ή σαφείς διαδικασίες για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι.
Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών στηρίζει παγκόσμιες πολιτικές ουσιαστικής περιβαλλοντικής προόδου υπό την αιγίδα του IMO — και προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να ψηφίσουν κατά του τρέχοντος Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών (NZF) του IMO, ώστε να επιτραπεί περισσότερος χρόνος για συναίνεση μεταξύ των βασικών εμπλεκομένων.
Κάθε λύση, τονίζει η Ένωση, πρέπει να στηρίζεται στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και σε ρεαλιστικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που θα προστατεύουν τους ανθρώπους, την οικονομία, το περιβάλλον και τη βιομηχανία, χωρίς να συνθλίβουν τις οικονομίες και τους καταναλωτές.
newmoney.gr
Μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπάγεται:
Μόνιμη στρατηγική οπισθοδρόμηση για την Ευρώπη, με απώλεια της παγκόσμιας ναυτιλιακής ηγεσίας της.
Σοβαρή οικολογική ζημία, καθώς η πρόωρη απόσυρση και αντικατάσταση πλοίων θα δημιουργήσει τεράστιο όγκο αποβλήτων και πρόσθετων εκπομπών.
Αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, με καθυστερήσεις, ελλείψεις προϊόντων και υψηλότερα κόστη μεταφοράς.
Επιτάχυνση του πληθωρισμού και απώλεια αγοραστικής δύναμης σε ολόκληρη την Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, παγκοσμίως.
Η Ευρώπη παραμένει έντονα εξαρτημένη από τις εισαγωγές LNG.
Επί του παρόντος, το εισαγόμενο LNG φθάνει στην Ευρώπη με τιμή υπερδιπλάσια της εγχώριας τιμής των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο του NZF, το κόστος αυτό προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, προκαλώντας εκτίναξη των τιμών ενέργειας, πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις και εμβάθυνση της ενεργειακής κρίσης — με δυσανάλογες επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.
Η διεθνής ναυτιλία αποτελεί τον πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο μεταφοράς.
Μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, της λειτουργικής βελτιστοποίησης και της συνεχούς επένδυσης, ο κλάδος έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών, ακόμη και καθώς οι όγκοι μεταφορών έχουν πολλαπλασιαστεί.
Η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη συνολικά.
Η Κύπρος, ως μεγάλο ναυτιλιακό έθνος, οφείλει να στηρίξει τον Ευρωπαίο καταναλωτή και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κινήτρων απανθρακοποίησης, του οποίου τα έσοδα θα επανεπενδύονται, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλιακή βιομηχανία — απορρίπτοντας ταυτόχρονα άδικα, αναποτελεσματικά και επιζήμια φορολογικά σχήματα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ (είτε περιφερειακά είτε μη), χωρίς εμπειρία ή σαφείς διαδικασίες για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι.
Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών στηρίζει παγκόσμιες πολιτικές ουσιαστικής περιβαλλοντικής προόδου υπό την αιγίδα του IMO — και προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να ψηφίσουν κατά του τρέχοντος Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών (NZF) του IMO, ώστε να επιτραπεί περισσότερος χρόνος για συναίνεση μεταξύ των βασικών εμπλεκομένων.
Κάθε λύση, τονίζει η Ένωση, πρέπει να στηρίζεται στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και σε ρεαλιστικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που θα προστατεύουν τους ανθρώπους, την οικονομία, το περιβάλλον και τη βιομηχανία, χωρίς να συνθλίβουν τις οικονομίες και τους καταναλωτές.
newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός
Έρευνα: Γιατί έχουμε τόσα αυτοάνοσα; Οι Νομπελίστες γιατροί ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό γένεσής τους
Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός
Έρευνα: Γιατί έχουμε τόσα αυτοάνοσα; Οι Νομπελίστες γιατροί ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό γένεσής τους
Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα