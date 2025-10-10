CNBC: Η Γαλλία είναι το νέο «κακό παιδί» της Ευρώπης - Μπορεί μια κυβέρνηση τεχνοκρατών να τη σώσει;
CNBC: Η Γαλλία είναι το νέο «κακό παιδί» της Ευρώπης - Μπορεί μια κυβέρνηση τεχνοκρατών να τη σώσει;
Ποιος «ακούγεται» για πρωθυπουργός - Το πρόβλημα είναι πώς θα αντιδράσει η γαλλική κοινή γνώμη, η οποία είναι βαθιά και, κατά καιρούς, παθιασμένα πολιτικοποιημένη
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επιλέξει τον νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, αφού ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί διεξήγαγε επί δύο ημέρες απεγνωσμένες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα για να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο.
Ο Λεκορνί πρότεινε ότι όποιος και αν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι «εντελώς αποσυνδεδεμένος από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».
Όπως αναφέρει το CNBC, ίσως ήρθε η ώρα για τη Γαλλία να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης, που θα επιλέγεται με βάση την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και όχι με λαϊκή ψήφο.
Με τις πρόσφατες πολιτικές αναταραχές και την αστάθεια, η Γαλλία έχει συγκριθεί με την Ιταλία, αντικαθιστώντας την ως το νέο «κακό παιδί» της Ευρώπης.
Θα πρέπει, λοιπόν, η Γαλλία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας και να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης;
Ο Λεκορνί δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι «η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση (του κοινοβουλίου), υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας, είναι δυνατή η υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με βάση τα παραπάνω, ο πρόεδρος της δημοκρατίας θα διορίσει πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών».
Το πιο απροσδόκητο όμως ήρθε μετά.
Αν και ο Λεκορνί δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή σύνθεση της νέας κυβέρνησης, έκανε μια πρόταση: «Όποιος και αν είναι», θα πρέπει να είναι «εντελώς αποσυνδεδεμένος από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».
«Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη. Χρειαζόμαστε μια ομάδα που τελικά θα αποφασίσει να ανασκουμπώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές», πρόσθεσε.
France is Europe's new 'bad boy.' Could a technocratic government save it? https://t.co/EE1XyJRQrU— CNBC International (@CNBCi) October 10, 2025
