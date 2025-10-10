CNBC: Η Γαλλία είναι το νέο «κακό παιδί» της Ευρώπης - Μπορεί μια κυβέρνηση τεχνοκρατών να τη σώσει;

Ποιος «ακούγεται» για πρωθυπουργός - Το πρόβλημα είναι πώς θα αντιδράσει η γαλλική κοινή γνώμη, η οποία είναι βαθιά και, κατά καιρούς, παθιασμένα πολιτικοποιημένη