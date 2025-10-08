Τα κόμματα είναι… αποκόμματα (άλλα κόλπα ο Αλέξης), οι «δημοσκοπήσεις» των εχθρών του Κ.Μ, η χωροταξία του Ωδείου, χάθηκε το ρεύμα στον ΣΕΒ, οι μπίζνες στο Plaza

Κλείσιμο

Λοιπόν όσο σκέφτομαι την ιδέα του ψηφοδελτίου εκ προσωπικοτήτων αντί για τη σύσταση νέου κόμματος, που λένε ότι θα κάνει ο ηγέτης μας Αλέξης, τόσο τη βρίσκω πολύ καλή. Για την ακρίβεια, πολύ καλύτερη από το κόμμα αφού: α) το κόμμα θέλει… άπειρα στελέχη και ο Τσίπρας απ’ ό,τι καταλαβαίνω ούτε έχει, ούτε θέλει, ούτε υπάρχουν τέτοια. Εκτός αν πάρει από τα «μπάζα» του ΣΥΡΙΖΑ ή των θρύψαλων που έμειναν μετά την πολυδιάσπασή του. Το «ψηφοδέλτιο» -να το λέμε έτσι στο εξής, για να συνενοούμεθα- μπορεί, μου λένε, να περιλάβει προσωπικότητες (που λέει ο λόγος ε, μην παίρνετε την έννοια της λέξης τοις μετρητοίς…) από τον ευρύτερο χώρο. β) Χωρίς πολλά πολλά και υποχρεώσεις, με σαφώς λιγότερα έξοδα (όχι και τζάμπα βεβαίως βεβαίως, γιατί οι εκδηλώσεις κοστίζουν). Ε, μέχρι 400-420 άτομα που χρειάζεται η κατάρτιση ενός πανελλαδικού ψηφοδελτίου θα βρεθούν.Και η Καρυστιανού…-Τώρα βέβαια η πηγή μου, μου είπε ότι η ιδέα Τσίπρα μπορεί να είναι και μία άριστη ιδέα να εφαρμόσει και η Καρυστιανού αν το θελήσει, πού να τσακώνεται τώρα με την Κωνσταντοπούλου στις πλατείες για το ποιος θα πάει με ποιον. Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στο θέμα, είμαι περίεργος τι άλλο θα σκεφτούν για τα Τέμπη, αφού ο απεργός πείνας Ρούτσι όπως και να έχει δεν γινόταν να συνεχίσει την απεργία, άντε να δω τι άλλο θα σκεφτούν τώρα οι γύρω γύρω για να μην αρχίσει η δίκη.Οι εχθροί του Κ.Μ και οι «δημοσκοπήσεις»-Σε άλλα νέα τώρα, μου λένε ότι όσοι δεν θέλουν τον Μητσοτάκη, επειδή βλέπουν πως ό,τι και να γίνεται οι νεκροί δεν ανασταίνονται, είδαν και αποείδαν και αφού έκαναν καριέρα με τον Ανδρουλάκη, τον Κασσελάκη, πιθανότατα θα δοκιμάσουν και λίγο από Τσίπρα, τώρα θα κυκλοφορήσουν έρευνες που θα ρωτάνε αν υπάρχει καλύτερος στη ΝΔ για τη θέση του Μητσοτάκη. Λες και το 28%-30% που έχει η ΝΔ δεν το έχει ο Κ.Μ με το δεύτερο κόμμα δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο 13%-14%. Αμάν, ρε παιδιά, ολίγον σοβαρότης και συστολή δεν βλάπτει.Η χωροταξία στο Ωδείο-Στα της ΝΔ, σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στο Ωδείο Αθηνών, όπου παρουσιάζεται το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο Κ.Μ και οι πρώην Καραμανλής και Σαμαράς, στην πρώτη τους κοινή συνύπαρξη από μια εκδήλωση πριν από έναν χρόνο στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Φιλοθέη. Μετά ακολούθησε η διαγραφή Σαμαρά και όλα τα ωραία έκτοτε, αλλά τώρα το κλίμα στην κυβέρνηση είναι διαφορετικό, με διαρκή ανοίγματα στον Σαμαρά. Πάντως, καταλαβαίνω ότι η χωροταξία δεν θα ευνοεί πολλά πολλά, καθώς ο Κ.Μ θα κάτσει ανάμεσα στον Νικήτα Κακλαμάνη και τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου (εκτός αν προλάβει ο Ιερώνυμος) και οι δύο "πρώην" θα κάθονται πιο πέρα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ίσως ο Μητσοτάκης πει δυο λόγια, οπότε εκεί θα έχει μια αξία να "κόψουμε" και αντιδράσεις από τα κάτω.Η "όλη" ΝΔ-Ο Στυλιανίδης που δεν θέλει street party και μιλάει χαριτολογώντας για "μάζωξη", έχει καλέσει βεβαίως την "όλη" ΝΔ. Όπως καταλαβαίνετε, στα πηγαδάκια του Ωδείου σήμερα θα γίνει αρκετή κουβέντα για τα εσωτερικής φύσεως θέματα της ΝΔ, αλλά και για το κόμμα Σαμαρά που κάποιοι εκτιμούν ότι επίκειται. Βεβαίως, κάποιοι άλλοι λένε ότι ο Σαμαράς δεν είναι Τσίπρας και περιμένει να σταθμίσει καλύτερα την κατάσταση, αλλά και τις ευρύτερες πρωτοβουλίες, ασχέτως του αν μιλάει καθημερινά με στελέχη και όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και κομμάτων στα δεξιά της.Τα ειδικά χωροταξικά-Σας έγραψα χθες για μια σύσκεψη που έγινε κατά τις 11:00 στο Μ.Μ για τα ειδικά χωροταξικά σχέδια που είναι στον "φάκελο προτεραιοτήτων" του ΥΠΕΝ εδώ και μήνες. Ο Κ.Μ ζήτησε από τον Παπασταύρου και τον Ταγαρά progress report για τις βασικές εκκρεμότητες του 2025 και η εκτίμηση είναι ότι με συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης θα μπορέσει να κλείσει το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, εντός του έτους. Σε φάση οριστικοποίησης είναι τα ειδικά χωροταξικά για τουρισμό και ΑΠΕ.Το βιομηχανικό ρεύμα