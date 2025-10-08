Τα κόμματα είναι… αποκόμματα (άλλα κόλπα ο Αλέξης), οι «δημοσκοπήσεις» των εχθρών του Κ.Μ, η χωροταξία του Ωδείου, χάθηκε το ρεύμα στον ΣΕΒ, οι μπίζνες στο Plaza
Χαίρετε, σας ξαναπάω στον χαμούλη που ξεκίνησε από προχθές το πρωί με τις ανακοινώσεις του Αλέξη στο (επιτηδευμένα) χλωμό, άχρωμο φόντο από πίσω που είχε αναχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο για νέες θάλασσες
Λοιπόν όσο σκέφτομαι την ιδέα του ψηφοδελτίου εκ προσωπικοτήτων αντί για τη σύσταση νέου κόμματος, που λένε ότι θα κάνει ο ηγέτης μας Αλέξης, τόσο τη βρίσκω πολύ καλή. Για την ακρίβεια, πολύ καλύτερη από το κόμμα αφού: α) το κόμμα θέλει… άπειρα στελέχη και ο Τσίπρας απ’ ό,τι καταλαβαίνω ούτε έχει, ούτε θέλει, ούτε υπάρχουν τέτοια. Εκτός αν πάρει από τα «μπάζα» του ΣΥΡΙΖΑ ή των θρύψαλων που έμειναν μετά την πολυδιάσπασή του. Το «ψηφοδέλτιο» -να το λέμε έτσι στο εξής, για να συνενοούμεθα- μπορεί, μου λένε, να περιλάβει προσωπικότητες (που λέει ο λόγος ε, μην παίρνετε την έννοια της λέξης τοις μετρητοίς…) από τον ευρύτερο χώρο. β) Χωρίς πολλά πολλά και υποχρεώσεις, με σαφώς λιγότερα έξοδα (όχι και τζάμπα βεβαίως βεβαίως, γιατί οι εκδηλώσεις κοστίζουν). Ε, μέχρι 400-420 άτομα που χρειάζεται η κατάρτιση ενός πανελλαδικού ψηφοδελτίου θα βρεθούν.
Και η Καρυστιανού…
-Τώρα βέβαια η πηγή μου, μου είπε ότι η ιδέα Τσίπρα μπορεί να είναι και μία άριστη ιδέα να εφαρμόσει και η Καρυστιανού αν το θελήσει, πού να τσακώνεται τώρα με την Κωνσταντοπούλου στις πλατείες για το ποιος θα πάει με ποιον. Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στο θέμα, είμαι περίεργος τι άλλο θα σκεφτούν για τα Τέμπη, αφού ο απεργός πείνας Ρούτσι όπως και να έχει δεν γινόταν να συνεχίσει την απεργία, άντε να δω τι άλλο θα σκεφτούν τώρα οι γύρω γύρω για να μην αρχίσει η δίκη.
Οι εχθροί του Κ.Μ και οι «δημοσκοπήσεις»
-Σε άλλα νέα τώρα, μου λένε ότι όσοι δεν θέλουν τον Μητσοτάκη, επειδή βλέπουν πως ό,τι και να γίνεται οι νεκροί δεν ανασταίνονται, είδαν και αποείδαν και αφού έκαναν καριέρα με τον Ανδρουλάκη, τον Κασσελάκη, πιθανότατα θα δοκιμάσουν και λίγο από Τσίπρα, τώρα θα κυκλοφορήσουν έρευνες που θα ρωτάνε αν υπάρχει καλύτερος στη ΝΔ για τη θέση του Μητσοτάκη. Λες και το 28%-30% που έχει η ΝΔ δεν το έχει ο Κ.Μ με το δεύτερο κόμμα δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο 13%-14%. Αμάν, ρε παιδιά, ολίγον σοβαρότης και συστολή δεν βλάπτει.
Η χωροταξία στο Ωδείο
-Στα της ΝΔ, σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στο Ωδείο Αθηνών, όπου παρουσιάζεται το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο Κ.Μ και οι πρώην Καραμανλής και Σαμαράς, στην πρώτη τους κοινή συνύπαρξη από μια εκδήλωση πριν από έναν χρόνο στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Φιλοθέη. Μετά ακολούθησε η διαγραφή Σαμαρά και όλα τα ωραία έκτοτε, αλλά τώρα το κλίμα στην κυβέρνηση είναι διαφορετικό, με διαρκή ανοίγματα στον Σαμαρά. Πάντως, καταλαβαίνω ότι η χωροταξία δεν θα ευνοεί πολλά πολλά, καθώς ο Κ.Μ θα κάτσει ανάμεσα στον Νικήτα Κακλαμάνη και τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου (εκτός αν προλάβει ο Ιερώνυμος) και οι δύο "πρώην" θα κάθονται πιο πέρα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ίσως ο Μητσοτάκης πει δυο λόγια, οπότε εκεί θα έχει μια αξία να "κόψουμε" και αντιδράσεις από τα κάτω.
Η "όλη" ΝΔ
-Ο Στυλιανίδης που δεν θέλει street party και μιλάει χαριτολογώντας για "μάζωξη", έχει καλέσει βεβαίως την "όλη" ΝΔ. Όπως καταλαβαίνετε, στα πηγαδάκια του Ωδείου σήμερα θα γίνει αρκετή κουβέντα για τα εσωτερικής φύσεως θέματα της ΝΔ, αλλά και για το κόμμα Σαμαρά που κάποιοι εκτιμούν ότι επίκειται. Βεβαίως, κάποιοι άλλοι λένε ότι ο Σαμαράς δεν είναι Τσίπρας και περιμένει να σταθμίσει καλύτερα την κατάσταση, αλλά και τις ευρύτερες πρωτοβουλίες, ασχέτως του αν μιλάει καθημερινά με στελέχη και όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και κομμάτων στα δεξιά της.
Τα ειδικά χωροταξικά
-Σας έγραψα χθες για μια σύσκεψη που έγινε κατά τις 11:00 στο Μ.Μ για τα ειδικά χωροταξικά σχέδια που είναι στον "φάκελο προτεραιοτήτων" του ΥΠΕΝ εδώ και μήνες. Ο Κ.Μ ζήτησε από τον Παπασταύρου και τον Ταγαρά progress report για τις βασικές εκκρεμότητες του 2025 και η εκτίμηση είναι ότι με συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης θα μπορέσει να κλείσει το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, εντός του έτους. Σε φάση οριστικοποίησης είναι τα ειδικά χωροταξικά για τουρισμό και ΑΠΕ.
Το βιομηχανικό ρεύμα
-Περισσότερα στοιχεία για να αποφασίσει ζήτησε πριν από λίγες μέρες από τους συνεργάτες του ο Κ.Μ ως προς το θέμα του βιομηχανικού ρεύματος. Η παρέμβαση έχει προαναγγελθεί και έχει ήδη γίνει συζήτηση και με τον Θεοδωρόπουλο του ΣΕΒ και με τη Σαράντα του ΣΒΕ, όμως το λεγόμενο "ιταλικό μοντέλο" έχει επιχειρήματα υπέρ και κατά. Βασικό σημείο προβληματισμού, ότι μπορεί να καταλήξουν οι επιχειρήσεις να χρωστούν μετά από το τριετές "τράτο" μεγάλα ποσά, λόγω της αδυναμίας ανάπτυξης ΑΠΕ για να εισφέρουν στο σύστημα, κάτι που βεβαίως το ΥΠΟΙΚ δεν θέλει επ' ουδενί.
Ψυχρολουσία
-“Παγωτό” έμειναν οι περισσότεροι επιχειρηματίες που παραβρέθηκαν χθες στην εκδήλωση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, από την μη ανακοίνωση μέτρων για το ενεργειακό της βιομηχανίας. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπ. Θεοδωρόπουλος, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είχε ενημερωθεί εγκαίρως πως δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις συγκεκριμένων μέτρων, γιατί στην ομιλία που είχε προετοιμάσει αναφερόταν η ελπίδα πως ο διάλογος να οδηγήσει σύντομα σε αποτελέσματα. Ωστόσο, διερμηνεύοντας το κοινό αίσθημα των παριστάμενων, εκτός κειμένου ανέφερε “κ. Πρωθυπουργέ, μετά τις σημερινές εξαγγελίες σας, περιμένουμε με αγωνία και τις τελικές σας αποφάσεις”.
Στην αγορά προς πώληση η Unisystems
-Το παλεύει ο Θόδωρος Φέσσας αλλά φως δεν φαίνεται... ούτε στην άκρη του τούνελ. Ο λόγος για την εταιρeία πληροφορικής του ομίλου Quest, τη Unisystems την οποία ο επιχειρηματίας έχει βγάλει στην αγορά προς πώληση. Καλή και εδραιωμένη στον τομέα της η Unisystems, αλλά τα σχέδια Φέσσα δεν προχωρούν, επειδή οι επενδυτές-υποψήφιοι αγοραστές βρίσκουν το ζητούμενο τίμημα υψηλό. Οι πηγές ανέφεραν πως ο επιχειρηματίας ζητά 12 φορές τα EBITDA της Unisystems, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως το περιθώριο των EBITDA είναι στο 9,5%. Μάλιστα οι πηγές υποστηρίζουν πως αν τελικά δεν τελεσφορήσει η πώληση, δεν θα πρέπει να αποκλείεται το σενάριο η Unisystems να κινηθεί για εισαγωγή το Χρηματιστήριο.
Ποιοι Eλληνες επιχειρηματίες μιλούσαν για business στο Plaza
-Πάμε τώρα στη συνάντηση που είχε χθες το πρωί ο υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Σαουδικής Αραβίας Βandar Bin Imbrahim Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες και τον Τ. Θεοδωρικάκο. Η συνάντηση έγινε σε αίθουσα του ξενοδοχείου Plaza στην οποία είχε τοποθετηθεί ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι. Γύρω από αυτό κάθισαν οι Αχιλ. Κωνσταντακόπουλος, Δ. Παπαλεξόπουλος, Κ. Μπήκας (ΜΕΤLEN – έχει ανοίξει γραφεία στη Σαουδική Αραβία), Παν. Τσακίρης (επικεφαλής ενεργειακού τομέα της ΑΚΤΟR), Γ. Προκοπίου, Δ. Χάνης (Ηρακλής), Δ. Πόρταλος (Ελληνικοί Λευκόλιθοι), Ζωή Σαράντη (Αντ/δρος Ελληνικά Γαλακτοκομεία-Όλυμπος), Θ. Αχείμαστος (όμιλος Κοπελούζου) Ιων. Βιτάλης (Δωδώνη), Θ. Ζερίτης (ΙSOMAT), Θ. Πέππας ( ΦΑΓΕ), Ευκλ. Ιωαννίδης (ΒΙΟΧΑΛΚΟ), Β. Καφάτος (Delloite), Π. Ξενόκωστας (ΟΝΕΧ), Γιαν. Καρτσάκης (ΚΡΙ ΚΡΙ). Η συνάντηση είχε δυο σκέλη. Στο πρώτο -διαρκείας 45 λεπτών- δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ειπώθηκε. Στο δεύτερο σκέλος έγινε παρουσίαση βιομηχανικού πάρκου που ετοιμάζουν στη Σαουδική Αραβία και αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε όποιον επενδύσει στο πάρκο, όπως π.χ. συμπερίληψη στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών του Βασιλείου. Οι τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους Σαουδάραβες για επενδύσεις είναι τα φάρμακα, το αλουμίνιο και η άμυνα, αλλά έδειξαν ότι ψάχνονται για αμοιβαίες επενδύσεις, δηλαδή από Σ. Αραβία στην Ελλάδα και το αντίστροφο. Πρόθεση των δυο κυβερνήσεων είναι να μην αφήσουν να ατονήσει αυτή η προσπάθεια και ακούγεται τώρα πως το επόμενο βήμα θα είναι μια ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Σ. Αραβία.
Η Σεμίραμις, η επένδυση στην Genco και το poison pill
-Η θάλασσα της φορτηγού, ναυτιλιακά dry bulk, φαίνεται πως… ταράζεται μετά την αθόρυβη αλλά εντυπωσιακή άνοδο της Diana Shipping στη μετοχική σύνθεση της αμερικανικής Genco Shipping & Trading, όπου το ποσοστό της ελληνικής εταιρείας άγγιξε πλέον το 15%. Το διοικητικό συμβούλιο της Genco απάντησε άμεσα, ενεργοποιώντας το γνωστό “poison pill” σχέδιο άμυνας — μια τακτική που «διαλύει» τη δύναμη οποιουδήποτε επιχειρήσει να αποκτήσει έλεγχο χωρίς να πληρώσει το ανάλογο τίμημα. Το σχέδιο, διάρκειας ενός έτους, ενεργοποιείται αν κάποιος μέτοχος ξεπεράσει το όριο του 15%. Η Genco δηλώνει πως στόχος δεν είναι να κλείσει την πόρτα σε πιθανές προτάσεις, αλλά να προστατεύσει τους μετόχους και να εξασφαλίσει «δίκαιους όρους για όλους». Από την άλλη, η Diana, υπό τη διοίκηση της Σεμίραμις Παληού, επιμένει πως η συμμετοχή της είναι στρατηγική και μακροπρόθεσμη, αξίας περίπου 115 εκατ. δολαρίων με βάση τη σημερινή τιμή της μετοχής (17,90 δολ.). Η Genco, με 38 bulk carriers και κεφαλαιοποίηση 785 εκατ. δολ., βλέπει τις μετοχές της να έχουν ενισχυθεί κατά 46% από τότε που η Diana άρχισε να «φορτώνει» μετοχές την άνοιξη.
Έκλεισε η πώληση της Adam Pack
-Exit σε μια από τις πρώτες τοποθετήσεις που είχε πραγματοποιήσει προ ετών ολοκληρώνει η Deca Investments. Πρόκειται για την Adam Pack στην οποία το Diorama, επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται αποκλειστικά η Deca Investments, είχε αποκτήσει πίσω στο 2017. Η εταιρεία που εδρεύει στο Λαύριο δραστηριοποιείται στην κατασκευή προϊόντων χάρτινης συσκευασίας υγρών τροφίμων και πέρυσι πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 16 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 96 χιλ. ευρώ, με συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 9,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγοραστής είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο. Η Deca με το Dioramma II συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο με σκοπό την αγορά πλειοψηφικών ή μεγάλων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους. Ήδη έχει αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη Leader AE, σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην Odyssey Consultants, ενώ στο Dioramma ΙΙ έχει περάσει και η εταιρεία του πρωτογενούς τομέα, Damavant.
Ο ΟΤΕ ποντάρει τώρα στην Τεχνητή Νοημοσύνη
-Η χρηματιστηριακή αξία του ΟΤΕ ξεπέρασε χθες με άνεση τα 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ μετά τις εξαγγελίες του Κώστα Νεμπή ότι ο πρωταγωνιστής των ελληνικών τηλεπικοινωνιών αποφάσισε να μετατραπεί σε AI native εταιρεία. Ο όρος «AI Native» αναφέρεται σε μια επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί εξαρχής με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως βασικό της πυρήνα. Σ’ έναν τέτοιο οργανισμό, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα βοηθητικό εργαλείο ή μια προσθήκη στις υπάρχουσες λειτουργίες, αλλά αποτελεί το θεμέλιο των προϊόντων, των υπηρεσιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Προχθές το βράδυ ο Κώστας Νεμπής ανακοίνωσε ότι η Cosmote προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους συνδρομητές της είτε έχουν συμβόλαιο, είτε καρτοκινητή.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Προσεχώς αυξήσεις
-Νέα κόστη στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης φέρνει το σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροδότηση των πλοίων που ελλιμενίζονται στον Πειραιά. Το λιμάνι ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή του Cold Ironing, με τις υποδομές του να συνδέονται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο, σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι τα πλοία να μπορούν να απενεργοποιούν τους κινητήρες τους μόλις δένουν και να τροφοδοτούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά - μια πρακτική που μειώνει σημαντικά τους ρύπους, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνει οικονομικά τα ίδια τα πλοία, καθώς το κόστος ηλεκτροδότησης θα μετακυλίεται σε αυτά. Στους ναυτιλιακούς κύκλους, η απόφαση αυτή θεωρείται κρίσιμο βήμα προς την ευθυγράμμιση του Πειραιά με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την απανθρακοποίηση των λιμένων, ενώ στο παρασκήνιο ήδη συζητείται ο αντίκτυπος στα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι. Το μήνυμα, ωστόσο, είναι σαφές: ο Πειραιάς περνά στην εποχή της πράσινης λιμενικής πολιτικής και το τίμημα θα το επωμιστούν οι χρήστες, οι οποίοι θα μετακυλίσουν το κόστος στους επιβάτες.
Οι χρυσές κλωστές στα Κλωστήρια Ναυπάκτου
-Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου παράγει ρούχα. Αντιμετωπίζει τις γνωστές δυσκολίες της παραδοσιακής βιομηχανίας και προσπαθεί να προσελκύσει γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους μόδας για να τους προσφέρει προϊόντα της. Τους τελευταίους 3 μήνες, η μετοχή της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου καταγράφει μια εντυπωσιακή άνοδο +72,3% από την τιμή των 0,7€/μτχ στο χθεσινό 1,3 ευρώ (+7,85%). Τι έχει αλλάξει μέσα στο τελευταίο τρίμηνο; Ανακοίνωσε ότι θα μπει στον πολλά υποσχόμενο χώρο της Ενέργειας, σε συνεργασία με τον στρατηγικό της επενδυτή Μάνο Ξιώνη ο οποίος συμμετέχει πλέον στο μετοχολόγιό της με 9,9%. Ο Μάνος Ξιώνης είναι επενδυτής με προϋπηρεσία στον χρηματοοικονομικό χώρο. Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό από τη συμμετοχή του στην εταιρεία Quality & Reliability (Q&R), κατά τη δύσκολη περίοδο 2015-2019. Η εταιρεία τότε είχε επιβιώσει από την κατάρρευση του Ομίλου Πουλιάδη αλλά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Ο Μ. Ξιώνης με την επενδυτική του εταιρεία Lovatia Holdings International Ltd (Κύπρου) και "φίλιων δυνάμεων", συνεισέφερε πάνω από 3 εκατ. ευρώ στην Q&R μέσω του Χρηματιστηρίου. Χρηματοδότησε από ίδια κεφάλαια διάφορα projects της Q&R που δεν έβρισκαν αλλού χρηματοδότηση, με χαρακτηριστικότερη την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, Greenovative AE (2018) για δραστηριοποίηση στην Ενέργεια. Το 2020, ανέλαβε θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου της Q&R, αλλά όλα άλλαξαν ξαφνικά όταν κάποια στιγμή εμφανίσθηκαν στην Q&R κάποια ισχυρότερα επενδυτικά κεφάλαια από τη θάλασσα και γι’ αυτό σιγά σιγά αποσύρθηκε σιωπηλά. Τον περασμένο Αύγουστο ο Ξιώνης προχώρησε στην επόμενη κίνησή του. Ακριβώς με το ίδιο μοτίβο: Απέκτησε το 9,9% της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, πάλι μέσω της Lovatia Holdings International Ltd και κλείδωσε «Στρατηγική συνεργασία» στην πράσινη ενέργεια, αφού τα Κλωστήρια Ναυπάκτου θα αποκτήσουν το 40% σε εταιρεία του Μ. Ξιώνη που δραστηριοποιείται σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδρογόνο), τεχνολογίες αποθήκευσης (μπαταρίες, υδρογόνο) και συμβουλευτικές υπηρεσίες ενεργειακής μετάβασης.
Ο μερακλής... του Λεβεντέρη
-Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά η πηγή επιμένει: Υπάρχει κάποιος... μερακλής που μπήκε τελευταία στη μετοχή της Λεβεντέρης (κεφαλαιοποίηση 2,6 εκατ. ευρώ). Αφού πήγε τη μετοχή πάνω-κάτω, κάτω-πάνω, προχθές Δευτέρα την έκλεισε με μια μετοχή στο +10%. Είναι δυνατόν;
Άνοδος για λίγους
-Διστακτική, προσεκτική, με αυστηρή επιλογή τίτλων και χωρίς διάθεση για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου ήταν η χθεσινή συνεδρίαση. Το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη (στις 2.069,6 μονάδες με +0,8%) δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της αγοράς αφού οι πτωτικές μετοχές ήταν όσες και οι ανοδικές (54). Απλά στις ανοδικές μετοχές περιλαμβάνονται οι 4 συστημικές τράπεζες και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 200,6 εκατ. ευρώ (χτες στα 188,2) με 22,77 εκατ.€ σε πακέτα. Στις χαρακτηριστικές κινήσεις της χθεσινής συνεδρίασης ξεχωρίζει η Metlen (+0,82% στα 46,88€) αλλά και του ΤΙΤΑΝα (στα 36,95€ +1,09%). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,72% στα 22,48€), ο ΟΠΑΠ (+1,11% στα 20,12€) μαζί με την ΕΥΔΑΠ η οποία έπεφτε μέχρι και -2,34% αλλά τελικά έκλεισε στο +1,56% στα 6,50€ στήριξαν τον Γενικό Δείκτη αλλά και την προσπάθεια των 4 συστημικών τραπεζών Η Piraeus (+2,12% στα 7,41 ευρώ), η Εθνική (+1,8% στα 13,30€) με συναλλαγές αξίας στα 34,5 εκατ. η Alpha (+0,81% στα 3,73€) και η Eurobank (+0,5% στα 3,50€) έδωσαν το θετικό πρόσημο στην αγορά.
Ο κρατικός καπιταλισμός του Προέδρου Τραμπ
-Ποιος θα το περίμενε; Στη Νέα Εποχή του Κρατικού Καπιταλισμού, η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ μεταμορφώνεται σε κάτι που θυμίζει περισσότερο sovereign wealth fund παρά παραδοσιακή δημόσια διοίκηση. Χθες, ήταν η σειρά της Trilogy Metals. Η μετοχή της Trilogy Metals εκτοξεύτηκε +210% μετά την ανακοίνωση ότι η αμερικανική κυβέρνηση αποκτά 10% συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Κάποιοι ίσως και να γνώριζαν κάτι από πριν γιατί η μετοχή είχε σκαρφαλώσει στο after hours trading. Το σημαντικό όμως είναι ότι το χαρτοφυλάκιο της κυβέρνησης Τραμπ σήμερα περιλαμβάνει: 10% στην Intel, 15% στην MP Materials, 10% στη Lithium Americas, 10% στην Trilogy Metals, μια "χρυσή μετοχή" στη US Steel. Όλοι πια μιλούν για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται ήδη ανάμεσα στην κυβέρνηση και αμυντικές βιομηχανίες. Η λογική πίσω από αυτές τις κρατικές συμμετοχές είναι ότι οι αγορές από μόνες τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια σε κρίσιμους τομείς όπως οι ημιαγωγοί, τα σπάνια μέταλλα και το λίθιο. Η Κίνα το κατάλαβε πριν δεκαετίες. Οι ΗΠΑ το καταλαβαίνουν τώρα. Η Wall Street ζει στην εποχή του παραδόξου: Κόντρα σε ό,τι πίστευε μέχρι χθες, οι κρατικές συμμετοχές προσφέρουν μια μορφή εγγύησης επιβίωσης, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει αυτές τις εταιρείες να καταρρεύσουν. Από την άλλη, η κυβερνητική ανάμειξη σημαίνει λιγότερη ευελιξία, περισσότερη γραφειοκρατία, και πιθανώς χαμηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Ποιος θα το πίστευε ότι το 2025, το Αμερικανικό Κράτος γίνεται ο μεγαλύτερος παίκτης στο χρηματιστήριο;
Όταν όλα ανεβαίνουν σε επίπεδα ρεκόρ, πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία
-Η Goldman Sachs ανέβασε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού, τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγκιά, από 4.300 δολάρια προηγουμένως. Πώς αιτιολόγησε την αναβάθμιση; Με τις συνεχείς εισροές κεφαλαίων που τροφοδότησαν μια άνοδο 17% από τον Αύγουστο. Χθες, ο χρυσός άμεσης παράδοσης έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.000 δολαρίων (+51% από την αρχή του χρόνου). Το πραγματικό ερώτημα ωστόσο δεν είναι γιατί ο χρυσός ανεβαίνει. Η αγωνία των αναλυτών είναι ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ τα περιουσιακά στοιχεία ανεβαίνουν ταυτόχρονα. Ασφαλή καταφύγια, ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, ακίνητα, κρυπτονομίσματα, παγκόσμιες αποδόσεις ομολόγων: Όλα σε ιστορικά υψηλά. Αυτό το παράδοξο αποκαλύπτει μια άβολη αλήθεια: δεν είναι τόσο ότι τα πάντα γίνονται πολυτιμότερα, αλλά ότι ο κοινός παρονομαστής της εξίσωσης καταρρέει. Το αμερικανικό δολάριο οδεύει προς τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 4 δεκαετιών, με πτώση 10% μέσα στο 2025. Όταν το νόμισμα αναφοράς αποδυναμώνεται με τέτοιον ρυθμό, κάθε περιουσιακό στοιχείο - από μετοχές μέχρι Bitcoin - φαίνεται να «ανεβαίνει». Στην πραγματικότητα, δεν αυξάνεται απαραίτητα η εσωτερική τους αξία: Απλώς χρειάζονται τώρα περισσότερα -αποδυναμωμένα- δολάρια για να τα αγοράσεις. Η συνεχιζόμενη αγορά χρυσού από Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) της Δύσης και κεντρικές τράπεζες, ίσως αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: Έλλειμμα εμπιστοσύνης. Οι επενδυτές αναζητούν προστασία όχι από κάποια συγκεκριμένη κρίση, αλλά από τη συστηματική διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Το διάγραμμα της Goldman Sachs δείχνει μια εκρηκτική ανοδική τροχιά για τον χρυσό. Αλλά ίσως θα έπρεπε να το διαβάσουμε αντίστροφα: δεν είναι ο χρυσός που εκτοξεύεται - είναι το δολάριο που βυθίζεται.
Η κατρακύλα του $ ευνοεί τις αναδυόμενες αγορές
-Η συνειδητή απόφαση Τραμπ να υποτιμήσει το δολάριο, για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εξαγωγών, έχει μια ακόμη παράπλευρη συνέπεια: Τα Χρηματιστήρια των αναδυόμενων οικονομιών καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 15 ετών. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες προσφέρουν υψηλές πραγματικές αποδόσεις και ελκυστικές αποτιμήσεις. Η αποδυνάμωση του δολαρίου υπήρξε ο καταλύτης του ράλι, καθώς μείωσε τα κόστη χρηματοδότησης για τις αναδυόμενες χώρες και ενίσχυσε τις εισροές κεφαλαίων σε ομόλογα και μετοχές. Η προσδοκία για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη FED ευνοεί την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων διεθνώς. Ο δείκτης MSCI Αναδυόμενων Αγορών έχει αυξηθεί σχεδόν +30% από τις αρχές του 2025, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 2009. Ο αντίστοιχος δείκτης της JP Morgan για τα κρατικά ομόλογα σε τοπικά νομίσματα έχει ενισχυθεί πάνω από +15%. Από τη δική τους την πλευρά, οι κυβερνήσεις σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες, έχουν βελτιώσει τη θεσμική τους σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Προς το παρόν, σύμφωνα με την ανάλυση του Nigel Green, CEO του deVere Group, η Ασία παραμένει ο ισχυρότερος πόλος έλξης, με τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν να επωφελούνται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ζήτησης για ημιαγωγούς. Αντίστοιχα, Λατινική Αμερική και Αφρική επωφελούνται από τη δυναμική έκδοση ομολόγων, με ρεκόρ 286 δισ. δολαρίων εφέτος. Παρά την άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές: ο δείκτης MSCI αναδυόμενων αγορών διαπραγματεύεται σε περίπου 14 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, έναντι 23 για τον S&P 500.
Οι αερομεταφορές επιστρέφουν στο παρελθόν
-Οι Financial Times χθες, δημοσίευσαν ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα για το πώς οι αερομεταφορές στην Ευρώπη αυξάνονται, αλλά τα σχέδια για «πράσινα καύσιμα» μειώνονται. Η αλήθεια είναι ότι τα ταξίδια των Ευρωπαίων αυξάνονται με εκρηκτικούς ρυθμούς και όλα τα μεγάλα αεροδρόμια επενδύουν σε επέκταση των υποδομών τους. Το Gatwick ετοιμάζεται για δεύτερο διάδρομο. Το Παρίσι και η Βαρκελώνη ανέσυραν κι εκτελούν τα ξεχασμένα σχέδια επέκτασής τους. Ο Michael O'Leary της Ryanair θριαμβολογεί αφού η κλιματική κρίση υποχωρεί μπροστά στην οικονομική ανάπτυξη. Οι αερομεταφορές ευθύνονται για λιγότερο από 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπός της είναι διπλάσιος λόγω των contrails - των νεφών που σχηματίζονται πίσω από τα αεροσκάφη σε μεγάλο υψόμετρο. Οι αεροπορικές εταιρείες προτείνουν τη συμβιβαστική λύση των βιώσιμων καυσίμων (SAF) που σήμερα κοστίζουν 2-8 φορές περισσότερο από το κοινό jet fuel. Επίσης, δεν υπάρχει αρκετό χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι στον κόσμο, για να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής SAF. Το SAF αποτελεί σήμερα μόλις 1,9% των καυσίμων, ενώ οι επίσημοι στόχοι μιλούν για 70% έως το 2040. Πριν από 10 χρόνια, οι Βρυξέλλες σχεδίαζαν να επιβάλουν περιβαλλοντική φορολογία στις αεροπορικές εταιρείες. Σήμερα, με τον Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο, ακόμα και η συζήτηση φαντάζει ουτοπική. Κάποιοι ρομαντικοί στις Βρυξέλλες ονειρεύονται φόρους μόνο στους «συχνούς επιβάτες» και τα «ιδιωτικά τζετ» αφού «μόλις 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ευθύνεται για πάνω από το μισό των εκπομπών των αεροπορικών εταιρειών». Η αλήθεια όμως είναι ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες που υπήρχαν στο παρελθόν για την αλλαγή των καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών, χαλαρώνουν αισθητά κι αυτό προσφέρει ανάσες οικονομικής επιβίωσης για πολλούς από τους Ευρωπαίους αερομεταφορείς.
Πηγή: newmoney.gr
