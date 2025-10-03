Intralot: Προσφορές κάτω από €1,10 δεν θα γίνουν δεκτές στην ΑΜΚ
Στο 1,10 ευρώ τουλάχιστον διαμορφώνεται η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Intralot, στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα έχοντας συγκεντρώσει ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί τρεις φορές και πλέον η άντληση κεφαλαίων τοποθετείται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ.
Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημέρωσε ότι προσφορές κάτω από 1,10 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη στη διεθνή και ελληνική δημόσια προσφορά των νέων μετοχών. Όπως έγινε γνωστό, οι εντολές ζήτησης να κυμαίνονται μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή. Η ΑΜΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδας.
