Αυτό είναι το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Conrad Corfu της Hilton στην Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα ετοιμάζεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026 ένα resort που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της μεσογειακής φιλοξενίας
Το μοντέλο πίσω από το Conrad Corfu αποτελεί παράδειγμα της συγχώνευσης του διεθνούς με το τοπικό. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Hilton, ένας κολοσσός της φιλοξενίας, με το Conrad να αποτελεί το κορυφαίο brand πολυτελείας του ομίλου. Από την άλλη, η κρητικής καταγωγής οικογένεια Τρούλη, ιδιοκτήτρια του ακινήτου μέσω της Numo Corfu, φέρνει κάτι που κανένας διεθνής όμιλος δεν μπορεί να αγοράσει: την αυθεντική κατανόηση της ελληνικής κουλτούρας και το πάθος για φιλοξενία που πηγάζει από την ίδια τη γη.
Η συνεργασία αυτή έχει ήδη δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί επιτυχής στο Royal Senses Resort στην Κρήτη. Τώρα, με τα 136 δωμάτια, πολλά με ιδιωτικές πισίνες και θέα στο Ιόνιο, το Conrad Corfu αντιπροσωπεύει την εξέλιξη αυτού του μοντέλου. Η Hilton προσφέρει το δίκτυο, την τεχνογνωσία και την πρόσβαση στο πρόγραμμα πιστότητας Hilton Honors. Η οικογένεια Τρούλη προσφέρει κάτι πιο άυλο αλλά εξίσου πολύτιμο: την ψυχή.
