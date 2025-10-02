Ελληνικό: Αυτά είναι τα νέα σπίτια που βγαίνουν στην αγορά – Ποιο είναι το προφίλ των ξένων αγοραστών
Η Lamda Development επιταχύνει στο Ελληνικό, με τα πρώτα σπίτια να παραδίδονται το 2026, τη ζήτηση από 110 χώρες να αυξάνεται και νέες γειτονιές όπως το East Village να δημιουργούν πολυτελείς οικιστικούς χώρους
Σε ενάμιση χρόνο θα παραδοθεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων της πρώτης φάσης εντός του project του Ελληνικού με το φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development να λανσάρει το επόμενο διάστημα και τα επόμενα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της νέας γενιάς στην ανατολική πλευρά της έκτασης. Οι πρώτοι κάτοικοι θα είναι αυτοί του παραλιακού μετώπου στο τέλος του 2026 στα λεγόμενα ‘’Cove Residences’’, τα χαμηλά συγκροτήματα κατοικιών που ήταν, μαζί με τον Πύργο Κατοικιών, τα πρώτα σπίτια του Ελληνικού που βγήκαν στην αγορά και διατέθηκαν κυρίως σε Ελληνες αγοραστές.
Από το βήμα του ‘’Athens Riviera Summit’’ χθες ο κ. Αλέξανδρος Μουλάς, επικεφαλής Εμπορικής Διεύθυνσης της εταιρείας έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία και για το προφίλ των ξένων αγοραστών, οι οποίοι όσο προχωρούν τα έργα εντός του project αυξάνονται: Συνολικά αυτοί που έχουν ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα μέσα από τις σχετικές φόρμες ενδιαφέροντος για τα σπίτια εντός του Ελληνικού, τα οποία στο σύνολό τους σε όλες τις φάσεις της επένδυσης, θα φτάσουν κοντά στις 10.000 είναι κοντά στις 17.000 από 110 και πλέον χώρες με το 65% αυτών να αφορά τους Ευρωπαίους και έπονται με 15% οι Αμερικανοί, 12% ενδιαφερόμενοι από τη Μέση Ανατολή κ.α..
