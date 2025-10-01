Alpha Bank: Πρωταθλήτρια αποδόσεων με προμέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς
Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους διαμορφώνεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης - Η τράπεζα στοχεύει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) 9% την τριετία 2025-2027
Η Alpha Bank αναδεικνύεται στην τράπεζα με την υψηλότερη συνολική μερισματική απόδοση για το υπόλοιπο του 2025, συνδυάζοντας τη διανομή προμερίσματος με το τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους διαμορφώνεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, ήτοι πάνω από 308 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 111 εκατ. ευρώ αφορούν το προμέρισμα που θα διανεμηθεί τον Δεκέμβριο και τα 197,7 εκατ. ευρώ το υπόλοιπο του buyback.
Συγκριτικά, η Eurobank εμφανίζει συνολική απόδοση 2,83%, η Εθνική Τράπεζα 3,31% και η Τράπεζα Πειραιώς 1,37%.
