Alpha Bank: Πρωταθλήτρια αποδόσεων με προμέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς

Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους διαμορφώνεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης - Η τράπεζα στοχεύει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) 9% την τριετία 2025-2027