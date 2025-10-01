ΤτΕ: Μειώθηκαν επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Αύγουστο

Κλείσιμο

Μειώθηκανμε αποτέλεσμα το μεταξύ τους περιθώριο να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στο 4,34%.Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκαν στο 0,31% και 4,45%, αντίστοιχα.Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,31%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,10%.Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις επίσης μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,62%.Στο σκέλος των δανείων το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,45%.Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,66%.Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,47%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο επίσης αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,55%.Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,87%.Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,71%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,11%. Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,71%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,21%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,62%.