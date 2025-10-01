Mαρίνα Αλίμου: Εντός του 2025 η έναρξη των εργασιών για το project των 100 εκατ. ευρώ
Mαρίνα Αλίμου: Εντός του 2025 η έναρξη των εργασιών για το project των 100 εκατ. ευρώ
Τελευταία εξέλιξη, η έκδοση της πράξης προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αλίμου
Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών για το μεγάλο project της Μαρίνας Αλίμου με τη διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ να τοποθετεί εντός του έτους την έναρξη των εργασιών από τη θυγατρική της REDS.
Η τελευταία εξέλιξη αφορά την έκδοση της πράξης προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αλίμου, για μία επένδυση που με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις θα φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ. Με βάση τη σχετική έκθεση για τα αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το α’ εξάμηνο η διοίκηση προχωρά «με εντατικό ρυθμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες» για το έργο του οποίου ο σχεδιασμός περιλαμβάνει «τη δημιουργία μια σύγχρονης μαρίνας, με στοιχεία βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον. Στη χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, με χώρους εμπορικούς, εστίασης, γραφείων ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά
Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Η τελευταία εξέλιξη αφορά την έκδοση της πράξης προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αλίμου, για μία επένδυση που με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις θα φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ. Με βάση τη σχετική έκθεση για τα αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το α’ εξάμηνο η διοίκηση προχωρά «με εντατικό ρυθμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες» για το έργο του οποίου ο σχεδιασμός περιλαμβάνει «τη δημιουργία μια σύγχρονης μαρίνας, με στοιχεία βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον. Στη χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, με χώρους εμπορικούς, εστίασης, γραφείων ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά
Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα