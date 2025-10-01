Θα γίνει το παλιό Εφετείο στη Σωκράτους ξενοδοχείο; – Στα 35.000 το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (pic)

Προκηρύχθηκε για πολλοστή φορά ο διαγωνισμός από τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι τις 17/12 η ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών - Στο μακρινό παρελθόν φιλοξενούσε το Hotel Ambassadeur