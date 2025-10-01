Θα γίνει το παλιό Εφετείο στη Σωκράτους ξενοδοχείο; – Στα 35.000 το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (pic)
Προκηρύχθηκε για πολλοστή φορά ο διαγωνισμός από τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι τις 17/12 η ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών - Στο μακρινό παρελθόν φιλοξενούσε το Hotel Ambassadeur
Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου ορίστηκε η ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών για τον διαγωνισμό που προκήρυξε (ξανά) ο e-EΦΚΑ για το γνωστό ακίνητο στην οδό Σωκράτους, το παλιό Εφετείο που προορίζεται τώρα για ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων. Πρόκειται για μία ακόμη διαγωνιστική διαδικασία που έρχεται να προστεθεί στις ανεπιτυχείς που είχαν πραγματοποιηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, αλλάζοντας ωστόσο τώρα τις προδιαγραφές για το ακίνητο το οποίο στους προηγούμενους διαγωνισμούς προοριζόταν για μονάδα τουλάχιστον 4 αστέρων με ανάλογες, πιο υψηλές, τις απαιτήσεις για την ανακατασκευή του.
Τώρα, σε αυτόν το διαγωνισμό, το ελάχιστο ύψος της επένδυσης που ορίζεται είναι για 20 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., που αφορά σε ανακατασκευή και μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχειακή μονάδα μεσαίας κατηγορίας. Σημειωτέον ότι στο μακρινό παρελθόν το εν λόγω ακίνητο που βρίσκεται κάτω από την Ομόνοια είχε ούτως ή άλλως τη χρήση ξενοδοχείου φιλοξενώντας από τη δεκαετία του ’60 το ‘’Hotel Ambassadeur’’ σε σχέδια του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Σπύρου Στάικου.
