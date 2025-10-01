Eurostat: «Βουτιά» στο 1,8% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο - Στο 2,2% αυξήθηκε στην Ευρωζώνη
Eurostat: «Βουτιά» στο 1,8% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο - Στο 2,2% αυξήθηκε στην Ευρωζώνη
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Στις υπηρεσίες, τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα και την ενέργεια οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%.
Αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Eurostat.
Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, έναντι 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).
Ειδήσεις σήμερα:
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά
Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%.
Αντίθετα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) της Eurostat.
Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, έναντι 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).
Ειδήσεις σήμερα:
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά
Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα