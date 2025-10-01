Eurostat: «Βουτιά» στο 1,8% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο - Στο 2,2% αυξήθηκε στην Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 3,1% τον Αύγουστο , σύμφωνα με τα στ οιχεία της E urostat - Στις υπηρεσίες, τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα και την ενέργεια οι μεγαλύτερες αυξήσεις