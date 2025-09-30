Ιστορίες του πρώτου ορόφου – Ποιοι τον αγοράζουν και ποια είναι τα μειονεκτήματα
Φημολογείται ότι το τελευταίο διάστημα ξένοι και κυρίως Ισραηλινοί επενδυτές επιλέγουν να αγοράζουν πρώτο όροφο σε νέες και παλαιότερες κατασκευές
Στην ελληνική αγορά κατοικίας του 2025, όπου οι τιμές ανεβαίνουν με σταθερό ρυθμό και οι αγοραστές γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί, ο πρώτος όροφος βρίσκει τη δική του θέση. Δεν είναι η επιλογή για εκείνους που κυνηγούν μόνο τη θέα ή την αίγλη των υψηλών ορόφων· είναι η λύση για όσους αναζητούν πρακτικότητα, ευκολία πρόσβασης και καλύτερη σχέση τιμής–αξίας. Φοιτητές και νέες οικογένειες βλέπουν στον πρώτο όροφο μια πιο προσιτή αγορά, ενώ ηλικιωμένοι ή άνθρωποι που θέλουν άνεση στις μετακινήσεις τον προτιμούν για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ακόμη και οι επενδυτές, που αναζητούν ακίνητα με σταθερή ζήτηση στην ενοικίαση, βρίσκουν στον πρώτο όροφο μια κατηγορία που «δουλεύει» πάντα. Βεβαίως, το θέμα της ασφάλειας είναι πάντα καθοριστικό. Ο πρώτος όροφος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι πάντα πιο προσβάσιμος και στους διαρρήκτες.
Tο μυστικό όπλο… ο πρώτος όροφος
Στο οικοσύστημα του real estate υποστηρίζεται ότι ο πρώτος όροφος ταιριάζει με τον τρόπο ζωής της σύγχρονης πόλης. Το «μπες–βγες» γίνεται μέρος της ρουτίνας και ο πρώτος όροφος μειώνει τον χρόνο και την ταλαιπωρία. Φανταστείτε μια γρήγορη έξοδο για ψώνια, το κουβάλημα ενός καροτσιού, μια βόλτα με το ποδήλατο. Όλα αυτά γίνονται πιο απλά στον πρώτο όροφο. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι smart living.
