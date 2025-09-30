Ιστορίες του πρώτου ορόφου – Ποιοι τον αγοράζουν και ποια είναι τα μειονεκτήματα

Φημολογείται ότι το τελευταίο διάστημα ξένοι και κυρίως Ισραηλινοί επενδυτές επιλέγουν να αγοράζουν πρώτο όροφο σε νέες και παλαιότερες κατασκευές