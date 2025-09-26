Κρίσιμο σταυροδρόμι για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας – Διαφωνίες για το «ιταλικό μοντέλο»
Κρίσιμο σταυροδρόμι για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας – Διαφωνίες για το «ιταλικό μοντέλο»
Σειρά συσκέψεων με υπουργούς και διυπουργική επιτροπή για την τελική μορφή του πακέτου στήριξης
Η πίεση κορυφώνεται προς την κυβέρνηση για να παρουσιάσει άμεσα ένα συγκεκριμένο σχέδιο μείωσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, καθώς τα περιθώρια αντοχής έχουν εξαντληθεί. Η προειδοποίηση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ότι δύο μεγάλες μονάδες εξετάζουν το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας, λειτούργησε ως καμπανάκι κινδύνου σε μια περίοδο που οι ζυμώσεις βρίσκονται στο πιο κρίσιμο σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Η διπλή ανάγνωση της εικόναςΑπό τη μία πλευρά, οι βιομηχανικοί φορείς μιλούν για υπαρξιακή απειλή. Το ενεργειακό κόστος, που σε ορισμένες επιχειρήσεις φτάνει το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής, διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα απέναντι σε ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές που απολαμβάνουν κρατική στήριξη ή χαμηλότερες τιμές. Από την άλλη, κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται θετικά στοιχεία: αύξηση βιομηχανικών επενδύσεων, εξαγωγών και απασχόλησης, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αποβιομηχάνισης δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα.
Το «ιταλικό μοντέλο» στο τραπέζιΣτο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο», το οποίο ο ΣΕΒ θεωρεί μονόδρομο. Η πρότασή του προβλέπει ένα «ενεργειακό δάνειο» περίπου 10 TWh ετησίως για τρία χρόνια, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν το σύνολο της κατανάλωσής τους σε ευνοϊκό κόστος, με την υποχρέωση να επιστρέψουν την ενέργεια μέσω επενδύσεων σε νέες ΑΠΕ σε βάθος 20ετίας. Στο σχήμα αυτό θα μπορούσαν να ενταχθούν περί τις 400 επιχειρήσεις, από βαριά βιομηχανία μέχρι αλυσίδες λιανεμπορίου.
Οι αντιρρήσεις της ΕΒΙΚΕΝΗ ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας), που εκπροσωπεί την ενεργοβόρο βιομηχανία, ζητά μεν άμεση εφαρμογή μέτρων, αλλά σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει ρήτρα επιστροφής τυχόν υπερκερδών (claw back), διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, καθώς και περιορισμό της επιδότησης στο 25% της κατανάλωσης, όπως εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες. Κατά την ΕΒΙΚΕΝ, η πρόταση του ΣΕΒ για 100% κάλυψη κινδυνεύει να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση και να μπλοκαριστεί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα