Πλειστηριασμοί: Σε νέο ιδιοκτήτη η El Petrol και έκταση «φιλέτο» στη Μύκονο
Πλειστηριασμοί: Σε νέο ιδιοκτήτη η El Petrol και έκταση «φιλέτο» στη Μύκονο
Τρίτη και… τυχερή για τις εγκαταστάσεις και την άδεια της πετρελαϊκής στο Πέραμα - Η έκταση των 14 στρεμμάτων της εταιρείας «Μάρσα» στο νησί των ανέμων - Σε ποιες τιμές κατακυρώθηκαν
Ο τρίτος κατά σειρά πλειστηριασμός για τις εγκαταστάσεις και τις άδειες της πετρελαϊκής εταιρείας El Petrol αποδείχθηκε…τυχερός καθώς πέρασαν σε νέο ιδιοκτήτη. Το ίδιο συνέβη και με μεγάλη έκταση 14 στρεμμάτων στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney οι εγκαταστάσεις της El Petrol πέρασαν σε εταιρεία της αγοράς πετρελαιοειδών.
Ο επαναληπτικός πλειστηριασμός έγινε στις 31 Ιουλίου, με την τιμή εκκίνησης μειωμένη στα ¾ της μέσης τιμής των παραπάνω εκτιμήσεων και συγκεκριμένα στα 6.534.467,63 ευρώ. Και πάλι όμως κατέληξε άγονος.
Στον τρίτο πλειστηριασμό που έγινε σήμερα η τιμή εκκίνησης είχε μειωθεί περαιτέρω στο 50% της μέσης τιμής των εκτιμήσεων και συγκεκριμένα στα 4.356.311,75 ευρώ. Δηλαδή, είναι μισοτιμής σε σχέση με την αρχική. Τελικά, όμως, υπήρξε κατακύρωση με 1 ευρώ παραπάνω, στα 4.356.312,75 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Η El PetrolΤο σφυρί σε βάρος της πετρελαϊκής εταιρείας άρχισε να χτυπάει με επισπεύδουσα την Σύνδικο Πτώχευσης, δικηγόρο Πειραιά, Βασιλεία Βαλλιάνου, την Παρασκευή 4 Ιουλίου με τιμή εκκίνησης 8.712.623,51 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελούσε τη μέση τιμή των εκτιμήσεων (από τον Δεκέμβριο του 2024) των δύο πιστοποιημένων εκτιμητών και συγκεκριμένα, αφενός ποσού 8.676.000 ευρώ και αφετέρου ποσού 8.749.247,02 ευρώ.
Ο επαναληπτικός πλειστηριασμός έγινε στις 31 Ιουλίου, με την τιμή εκκίνησης μειωμένη στα ¾ της μέσης τιμής των παραπάνω εκτιμήσεων και συγκεκριμένα στα 6.534.467,63 ευρώ. Και πάλι όμως κατέληξε άγονος.
Στον τρίτο πλειστηριασμό που έγινε σήμερα η τιμή εκκίνησης είχε μειωθεί περαιτέρω στο 50% της μέσης τιμής των εκτιμήσεων και συγκεκριμένα στα 4.356.311,75 ευρώ. Δηλαδή, είναι μισοτιμής σε σχέση με την αρχική. Τελικά, όμως, υπήρξε κατακύρωση με 1 ευρώ παραπάνω, στα 4.356.312,75 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα