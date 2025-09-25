Πλειστηριασμοί: Σε νέο ιδιοκτήτη η El Petrol και έκταση «φιλέτο» στη Μύκονο

Τρίτη και… τυχερή για τις εγκαταστάσεις και την άδεια της πετρελαϊκής στο Πέραμα - Η έκταση των 14 στρεμμάτων της εταιρείας «Μάρσα» στο νησί των ανέμων - Σε ποιες τιμές κατακυρώθηκαν