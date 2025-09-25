Στα 33,8 εκατ. η επιβατική κίνηση φέτος στο «Ελ. Βενιζέλος», πάνω από 36,5 εκατ. στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τέλος 2029-αρχές 2030 τα περισσότερα παραδοτέα έργα για την επέκταση του ΔΑΑ - Επιπλέον επενδύσεις 200 εκατ. σε 4 αεροδρόμια, Κέρκυρα, Κω, Μύκονο και Σαντορίνη από τη Fraport Greece