Στα 33,8 εκατ. η επιβατική κίνηση φέτος στο «Ελ. Βενιζέλος», πάνω από 36,5 εκατ. στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Στα 33,8 εκατ. η επιβατική κίνηση φέτος στο «Ελ. Βενιζέλος», πάνω από 36,5 εκατ. στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τέλος 2029-αρχές 2030 τα περισσότερα παραδοτέα έργα για την επέκταση του ΔΑΑ - Επιπλέον επενδύσεις 200 εκατ. σε 4 αεροδρόμια, Κέρκυρα, Κω, Μύκονο και Σαντορίνη από τη Fraport Greece
Με μια επιβατική κίνηση για το σύνολο του έτους φέτος στα 33,8 εκατ. από τα 31,9 εκατ. του 2024 αναμένεται να κλείσει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, με τη χειμερινή περίοδο να κινείται θετικά και να καταγράψει επίσης αύξηση κοντά στο 5%, ενώ και το πρόγραμμα επέκτασης έχει ήδη μπει στις ράγες.
Αντίστοιχα, με αύξηση κοντά στο 2,5%- 3%, πάνω από τα 36,5 εκατομμύρια επιβάτες, αναμένεται να κινηθούν φέτος τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, η οποία από την πλευρά της συνεχίζει σταθερά τις επενδύσεις.
Τα στοιχεία ανέφεραν την Τετάρτη από το βήμα του συνεδρίου Υποδομών Μεταφορών ITC 2025 ο κ. ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και ο κ. Γιώργος Βαρσάμης, επικεφαλής του πρώτου cluster αεροδρομίων της Fraport Greece
«Με βάση το σχεδιασμό για την επέκταση του αεροδρομίου και την ενίσχυση της χωρητικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες στον ΔΑΑ, οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το 2032, όμως το μεγαλύτερο μέρος των παραδοτέων θα είναι έως το 2029 ή το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2030. Θα βελτιώσουμε υπηρεσίες και χώρους, αναβαθμίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία του επιβάτη», ανέφερε ο κ. Αραβανής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Αντίστοιχα, με αύξηση κοντά στο 2,5%- 3%, πάνω από τα 36,5 εκατομμύρια επιβάτες, αναμένεται να κινηθούν φέτος τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, η οποία από την πλευρά της συνεχίζει σταθερά τις επενδύσεις.
Τα στοιχεία ανέφεραν την Τετάρτη από το βήμα του συνεδρίου Υποδομών Μεταφορών ITC 2025 ο κ. ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και ο κ. Γιώργος Βαρσάμης, επικεφαλής του πρώτου cluster αεροδρομίων της Fraport Greece
«Με βάση το σχεδιασμό για την επέκταση του αεροδρομίου και την ενίσχυση της χωρητικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες στον ΔΑΑ, οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το 2032, όμως το μεγαλύτερο μέρος των παραδοτέων θα είναι έως το 2029 ή το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2030. Θα βελτιώσουμε υπηρεσίες και χώρους, αναβαθμίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία του επιβάτη», ανέφερε ο κ. Αραβανής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα