Απρόσμενο ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. τον Ιούλιο για τις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Ιστορικό ρεκόρ στο επτάμηνο σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στα 12,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος . Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν απρόσμενο ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ.Συνολικά, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών , ενώ τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν επιδείνωση. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,0%.Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη τη μείωση των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,2% (αύξηση 0,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 2,2% (-1,2% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,8% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,1% (1,8% σε σταθερές τιμές).



Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε επιδείνωση έναντι του Ιουλίου του 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,7 δισεκ. ευρώ.Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% (αύξηση 0,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 3,6% (-2,1% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 3,4% (7,0% και 2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε άνοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε στα 84,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και της μείωσης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και ΚεφαλαίωνΤον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,0 δισεκ. ευρώ.