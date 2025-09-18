ΕΛΣΤΑΤ: Οριακές αυξήσεις σε αφίξεις - διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο

Αύξηση 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε τον Ιούλιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, και ανήλθαν σε 6.388.875 οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε 31.042.269.Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 1,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Για τους ημεδαπούς παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα.Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις, στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς, με 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,9 ημέρες.