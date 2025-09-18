Καιρός: Ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι το Σάββατο, υποχωρεί ο υδράργυρος - Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 17 περιοχές

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται τόσο σήμερα όσο και αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 χιλιόμετρα ανά ώρα.Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης.Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.