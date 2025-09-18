ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι το Σάββατο, υποχωρεί ο υδράργυρος - Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 17 περιοχές
Η πρόγνωση του καιρού από σήμερα 18/9 - Στους 8°C η θερμοκρασία στο Νευροκόπι - Ζημιές στον Βόλο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων - Πώς θα είναι ο καιρός στην Αττική - Αναλυτικοί χάρτες από τον Θοδωρή Κολυδά

Αρκετή δροσιά είχε σήμερα το πρωί, με το σκηνικό του καιρού να είναι αισθητά διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί, προς το κεντρικό Αιγαίο μάλιστα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη ριπές παρατηρούνται και στην Πάρνηθα.



Η θερμοκρασία δε, έχει πέσει αρκετά: το Νευροκόπι ξύπνησε σήμερα στους 8 βαθμούς Κελσίου, η Φλώρινα στους 10, 12 είχε η περιοχή της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη η αλλαγή του «καιρού του βοριά» οφείλεται στο εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, που καλύπτει τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου.

Κολυδάς:  Άνεμοι έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και παροδική συννεφιά 

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στη χώρα.

Ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, η αλλαγή του καιρού είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές της, καθώς την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν διαδεχτεί το ελαφρύ κρύο αλλά και η συννεφιά.

ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ... Τοπικά 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και παροδική συννεφιά στα ανατολικά και...

Posted by Theodoros Kolydas on Thursday, September 18, 2025


Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, σήμερα «η ανάπτυξη ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται τόσο σήμερα όσο και αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης.



Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

