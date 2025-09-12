Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία, λέει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε θετικά τα πρώτα μηνύματα που έχει λάβει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα