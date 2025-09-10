Tata: Η ζάπλουτη δυναστεία της Ινδίας που δεν έχουμε ξανακούσει
Tata: Η ζάπλουτη δυναστεία της Ινδίας που δεν έχουμε ξανακούσει
Από τον Jamsetji μέχρι τον Ratan, τρεις γενιές που μετέτρεψαν την επιχειρηματική φιλοδοξία σε κοινωνικό όραμα
“Σε μια ελεύθερη οικονομία, η κοινότητα δεν είναι απλώς ακόμη ένας μέτοχος της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο σκοπός της ύπαρξής της”. Σε αυτές τις δύο προτάσεις του Jamsetji Nusserwanji Tata, ήδη από τη δεκαετία του 1880, κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας ενός επιχειρηματικού ομίλου που έβαλε τη σφραγίδα του στην αχανή Ινδία και συνεχίζει να ανοίγει δρόμους. Σήμερα το σύμβολο της Tata είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα όχι μόνο στην Ασία, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Για τον ιδρυτή της εταιρείας, όμως, αυτό που τον ακολουθεί δεν είναι η οικονομική επιτυχία, αλλά κάτι μεγαλύτερο: Το ότι συνέδεσε την ευημερία της εταιρείας του αλλά και την προσωπική του με τους εργαζόμενούς του και γενικά με ολόκληρη την κοινότητα.
Η πιο «αγαπητή» εταιρεία στην Ινδία
Aπό τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα η Tata έδωσε σχήμα στη βιομηχανική ανάπτυξη, στη διαμόρφωση μιας εθνικής οικονομίας και στην εικόνα της Ινδίας στον κόσμο. Από τη χαλυβουργία και την ενέργεια, ως την αυτοκινητοβιομηχανία και τις τηλεπικοινωνίες, το όνομα Tata ταυτίστηκε με την ιδέα της προόδου ολόκληρης της χώρας.
Ο Jamsetji Nusserwanji Tata οραματιζόταν μια Ινδία βιομηχανικά αυτάρκη, ικανή να ανταγωνιστεί τη Βρετανική Αυτοκρατορία όχι μόνο με πρώτες ύλες αλλά και με βιομηχανικά προϊόντα. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα σε μια αποικιακή οικονομία δομημένη ώστε να εξυπηρετεί το Λονδίνο. Κι όμως, το 1907 γεννήθηκε η Tata Steel στο Τζαμσεντπούρ, σε μια περιοχή που σύντομα θα γινόταν σύμβολο ινδικής βιομηχανικής υπερηφάνειας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πιο «αγαπητή» εταιρεία στην Ινδία
Aπό τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα η Tata έδωσε σχήμα στη βιομηχανική ανάπτυξη, στη διαμόρφωση μιας εθνικής οικονομίας και στην εικόνα της Ινδίας στον κόσμο. Από τη χαλυβουργία και την ενέργεια, ως την αυτοκινητοβιομηχανία και τις τηλεπικοινωνίες, το όνομα Tata ταυτίστηκε με την ιδέα της προόδου ολόκληρης της χώρας.
Ο Jamsetji Nusserwanji Tata οραματιζόταν μια Ινδία βιομηχανικά αυτάρκη, ικανή να ανταγωνιστεί τη Βρετανική Αυτοκρατορία όχι μόνο με πρώτες ύλες αλλά και με βιομηχανικά προϊόντα. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα σε μια αποικιακή οικονομία δομημένη ώστε να εξυπηρετεί το Λονδίνο. Κι όμως, το 1907 γεννήθηκε η Tata Steel στο Τζαμσεντπούρ, σε μια περιοχή που σύντομα θα γινόταν σύμβολο ινδικής βιομηχανικής υπερηφάνειας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα