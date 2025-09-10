Βελούδινο «διαζύγιο» Aktor – Prodea για το deal των 39 ακινήτων
Βελούδινο «διαζύγιο» Aktor – Prodea για το deal των 39 ακινήτων
Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, η διοίκηση της Aktor έκρινε ότι οι οικονομικοί όροι του deal, λόγω πολυπλοκότητας, δεν ήταν οι αναμενόμενοι και τελικά δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του ομίλου
Σε ακύρωση της συμφωνίας με την Prodea Investments για την πώληση 39 ακινήτων, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Aktor, με τις δύο πλευρές να χωρίζουν φιλικά, όπως πρώτο αποκάλυψε το dark room.
Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, η διοίκηση της Άκτωρ έκρινε ότι οι οικονομικοί όροι του deal, λόγω πολυπλοκότητας, δεν ήταν οι αναμενόμενοι και τελικά δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι το προσύμφωνο για την πώληση είχε υπογραφεί πριν από περίπου ένα χρόνο.
Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή φαίνεται να έπαιξε και η ολοκλήρωση της μεγάλης συμφωνίας με την Aktor Παραχωρήσεις, η οποία, αν και αφορά διαφορετικό αντικείμενο, απορροφά σημαντικό κομμάτι των επενδυτικών πόρων του ομίλου.
Παρά την ακύρωση, η ενασχόληση με τον τομέα των ακινήτων παραμένει στις στρατηγικές προτεραιότητες της Aktor, με την εταιρεία να μην αποκλείει νέα βήματα στον κλάδο του real estate το επόμενο διάστημα.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, η διοίκηση της Άκτωρ έκρινε ότι οι οικονομικοί όροι του deal, λόγω πολυπλοκότητας, δεν ήταν οι αναμενόμενοι και τελικά δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι το προσύμφωνο για την πώληση είχε υπογραφεί πριν από περίπου ένα χρόνο.
Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή φαίνεται να έπαιξε και η ολοκλήρωση της μεγάλης συμφωνίας με την Aktor Παραχωρήσεις, η οποία, αν και αφορά διαφορετικό αντικείμενο, απορροφά σημαντικό κομμάτι των επενδυτικών πόρων του ομίλου.
Παρά την ακύρωση, η ενασχόληση με τον τομέα των ακινήτων παραμένει στις στρατηγικές προτεραιότητες της Aktor, με την εταιρεία να μην αποκλείει νέα βήματα στον κλάδο του real estate το επόμενο διάστημα.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι
Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα