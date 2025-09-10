Metlen: Έρχονται τρεις νέες κινήσεις στον τομέα του energy utility – Είσοδος της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο το 2026

Ο όμιλος ανεβάζει ταχύτητα μετά το Λονδίνο - Τι ειπώθηκε στην πρώτη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την είσοδο στο LSE για ΔΕΗ και Helleniq Energy - Στόχος το 1 δισ. EBITDA για φέτος