Metlen: Έρχονται τρεις νέες κινήσεις στον τομέα του energy utility – Είσοδος της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο το 2026
Ο όμιλος ανεβάζει ταχύτητα μετά το Λονδίνο - Τι ειπώθηκε στην πρώτη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την είσοδο στο LSE για ΔΕΗ και Helleniq Energy - Στόχος το 1 δισ. EBITDA για φέτος
Με σαφή μηνύματα σιγουριάς για την πορεία του Ομίλου και προαναγγελία τριών νέων κινήσεων στον τομέα του energy utility πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη της Metlen με τους αναλυτές, αμέσως μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την ένταξή της στον δείκτη FTSE 100.
Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος παρουσίασε την πορεία της εταιρείας, τονίζοντας ότι ο όμιλος παραμένει σταθερά σε τροχιά για EBITDA άνω του 1 δισ. το 2025, με καθαρά κέρδη κοντά στα 600 εκατ. Ανέφερε ακόμη ότι η επίδοση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία αν συγκριθεί με την εικόνα πριν λίγα χρόνια, όταν το EBITDA κυμαινόταν στα 300–350 εκατ.
Η Metlen ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3.6 δισ. σημειώνοντας αύξηση 45%, με EBITDA στα 445 εκατ. έναντι 474 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. «Η ιστορικά υψηλή επίδοση που κατέγραψαν αθροιστικά οι δραστηριότητες των Renewables και του Utility αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), η οποία δεν συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες. Εξαιρουμένης της επίδοσης της MPP, τα (normalized) EBITDA θα ανέρχονταν στα 577 εκατομμύρια».
