Max Stores: Αύξηση τζίρου, επενδύσεις και η «D-Day» των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα στο

Μπορεί την ερχόμενη Πέμπτη, με το άνοιγμα των σχολείων, να αναμένεται η “D-Day” για την λιανική αγορά γραφικής ύλης, βιβλίων κοκ, εν τούτοις ήδη στα καταστήματα η κίνηση είναι αυξημένη τις τελευταίες εβδομάδες από γονείς και παιδιά που ψάχνουν κατά κύριο λόγο για τη νέα σχολική τσάντα των παιδιών τους. Κάπως έτσι και στα δέκα καταστήματαστην Αττική, κάποια εκ των οποίων δέχθηκαν ένα “ρετούς” μέσα στο καλοκαίρι η προσέλευση είναι σημαντική.Έπειτα από 33 χρόνια πορείας η αλυσίδα που δημιούργησε οόχι μόνο κατάφερε να σταθεί έναντι του μεγάλου ανταγωνισμού, αλλά να μεγαλώσει και σήμερα να θεωρείται μία υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά που έχει ως άξονα το παιδί, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της περιορίζεται στην Αττική.