Max Stores: Αύξηση τζίρου, επενδύσεις και η «D-Day» των σχολικών
Max Stores: Αύξηση τζίρου, επενδύσεις και η «D-Day» των σχολικών
Έπειτα από 33 χρόνια πορείας η αλυσίδα που δημιούργησε ο κ. Κώστας Μεσσαριτάκης κατάφερε να θεωρείται μία υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά που έχει ως άξονα το παιδί, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της περιορίζεται στην Αττική
UPD:
Μπορεί την ερχόμενη Πέμπτη, με το άνοιγμα των σχολείων, να αναμένεται η “D-Day” για την λιανική αγορά γραφικής ύλης, βιβλίων κοκ, εν τούτοις ήδη στα καταστήματα η κίνηση είναι αυξημένη τις τελευταίες εβδομάδες από γονείς και παιδιά που ψάχνουν κατά κύριο λόγο για τη νέα σχολική τσάντα των παιδιών τους. Κάπως έτσι και στα δέκα καταστήματα Max Stores στην Αττική, κάποια εκ των οποίων δέχθηκαν ένα “ρετούς” μέσα στο καλοκαίρι η προσέλευση είναι σημαντική.
Έπειτα από 33 χρόνια πορείας η αλυσίδα που δημιούργησε ο κ. Κώστας Μεσσαριτάκης όχι μόνο κατάφερε να σταθεί έναντι του μεγάλου ανταγωνισμού, αλλά να μεγαλώσει και σήμερα να θεωρείται μία υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά που έχει ως άξονα το παιδί, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της περιορίζεται στην Αττική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Έπειτα από 33 χρόνια πορείας η αλυσίδα που δημιούργησε ο κ. Κώστας Μεσσαριτάκης όχι μόνο κατάφερε να σταθεί έναντι του μεγάλου ανταγωνισμού, αλλά να μεγαλώσει και σήμερα να θεωρείται μία υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά που έχει ως άξονα το παιδί, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της περιορίζεται στην Αττική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα