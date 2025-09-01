Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί
Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα ο ΟΠΑΠ, η Quest, η Trade Estates και η Ideal - «Κόβουν» μέρισμα η ΑΒΑΞ και η Μπλε Κέδρος - Την Παρασκευή ο χρησμός της DBRS για το ελληνικό αξιόχρεο - Κλειστή η Wall Street λόγω της αργίας της Labor Day
Με το «δεξί» ξεκινά ο Σεπτέμβριος για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ανακάμπτει μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί που έφερε σωρευτικές απώλειες κοντά στο -4,5%. Βασικός στόχος είναι ο Γενικός Δείκτης να παραμείνει σε πρώτη φάση πάνω από τις 2.000 μονάδες και σε επόμενη να διεκδικήσει την επιστροφή του στις φετινές κορυφές των 2.120 μονάδων. Σύμφωνα με την Beta Securities, η εγχώρια αγορά αναμένεται να διατηρήσει την επιλεκτική της στάση και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (1/9), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,57% και διαπραγματεύεται στις 2.033,26 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίζεται στις 15,9 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.043,44 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.027,54 μονάδες. Δυναμικά ξεκίνησαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του +1%.
Παρά την εκτεταμένη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας, που κόστισε περίπου 82 μονάδες ήτοι -3,9%, η Λεωφόρος Αθηνών πέτυχε τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, καθώς ο Αύγουστος ολοκληρώθηκε με κέρδη της τάξης του +1,36%. Με ρυθμό άνω του +37% «τρέχει» από την έναρξη της φετινής χρονιάς. Αρνητικές πρωταγωνίστριες οι τράπεζες με απώλειες -6,6% στο πενθήμερο, οι οποίες ήταν μάλιστα αρκετές ώστε να φέρουν το αρνητικό πρόσημο σε μηνιαία βάση (-0,4%) για τον κλαδικό δείκτη.
Στο πεδίο των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, την Τετάρτη (3/9) ανακοινώνουν τις οικονομικές τους επιδόσεις ο ΟΠΑΠ, η Quest και η Trade Estates και την Πέμπτη (4/9) η Ideal Holdings. Στην αποκοπή μερισμάτων προχωρούν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η ΑΒΑΞ (€0,07 ανά μετοχή) και η Μπλε Κέδρος (€0,05 ανά μετοχή). Για την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, με τον καναδικό οίκο να βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (trend). Την ίδια μέρα (5 Σεπτεμβρίου) θα δοθούν στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου.
Σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 13.998.756 νέες μετοχές της Metlen PLC, οι οποίες προέκυψαν από την εξαγορά του 9,84% της Metlen SA, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών. Πλέον, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Metlen PLC που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 143.022.980 μετοχές. Παράλληλα, ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Την Τρίτη (2/9) ανακοινώνονται οι αλλαγές στον βρετανικό FTSE 100 με τη μετοχή της Metlen PLC να εισέρχεται στον δείκτη.
