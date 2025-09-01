Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα ο ΟΠΑΠ, η Quest, η Trade Estates και η Ideal - «Κόβουν» μέρισμα η ΑΒΑΞ και η Μπλε Κέδρος - Την Παρασκευή ο χρησμός της DBRS για το ελληνικό αξιόχρεο - Κλειστή η Wall Street λόγω της αργίας της Labor Day