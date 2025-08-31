Bruegel: Πότε και γιατί η Κίνα έπαψε να είναι «Ελ Ντοράντο» για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Το Ελντοράντο που μετατράπηκε σε παγίδα- Ο φαύλος κύκλος σκληρού ανταγωνισμού και μείωσης κερδών- Η μείωση των άμεσων επενδύσεων και τα σχέδια για έξοδο από την κινεζική αγορά
«Το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα δεν ήταν ποτέ πιο ζοφερό» περιγράφει η έκθεση του Bruegel.
Κερδοφορία, ευκαιρίες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα βρίσκονται σε καθοδική τροχιά, ενώ λιγότερες από ποτέ επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Κίνα.
Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αναφέρουν αύξηση στην πολιτική πίεση από το κινεζικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο δηλώνουν ότι απομονώνουν τις κινεζικές δραστηριότητές τους.
Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της πρόσφατης έκθεσης του Ινστιτούτου Bruegel με τίτλο: «Ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα: Από την εξερεύνηση στην επανεξέταση», που βασίστηκε σε στοιχεία από έρευνες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα.
Σχεδόν 25 χρόνια από το άνοιγμα της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις ξένες επενδύσεις, το κινεζικό “Ελντοράντο” των χαμηλών μισθών, των χαλαρών κανονιστικών ρυθμίσεων, των φθηνών πρώτων υλών και της πολλά υποσχόμενης ανερχόμενης κινεζικής μεσαίας τάξης φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί σε παγίδα για χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
