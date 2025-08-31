Bruegel: Πότε και γιατί η Κίνα έπαψε να είναι «Ελ Ντοράντο» για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Το Ελντοράντο που μετατράπηκε σε παγίδα- Ο φαύλος κύκλος σκληρού ανταγωνισμού και μείωσης κερδών- Η μείωση των άμεσων επενδύσεων και τα σχέδια για έξοδο από την κινεζική αγορά