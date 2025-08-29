Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Besmaya στο Ιράκ
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Besmaya στο Ιράκ
Χρήστος Ιωάννου: Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων έργων στον ίδιο σταθμό, καθώς και του εν εξελίξει έργου του Mintia Power Plant στη Ρουμανία
Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει την ολοκλήρωση του σταθμού παραγωγής ενέργειας και την επιτυχή εκκίνηση και λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Besmaya, ισχύος 282,51 MW, στη Βαγδάτη.
Με την παράδοση της νέας μονάδας, ο Όμιλος ολοκληρώνει το τρίτο κατά σειρά έργο στον συγκεκριμένο ενεργειακό σταθμό, επισφραγίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο Mass Group Holding (MGH). Η μονάδα, που λειτουργεί με φυσικό αέριο και αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric, έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παραγόμενου φορτίου και του σχετικού βαθμού απόδοσης.
Η νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας, προϋπολογισμού 82 εκατ. δολαρίων, θα συμβάλει ουσιαστικά στις ανάγκες του εθνικού δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ιδίως κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης. Ο νέος σταθμός στην περιοχή Besmaya συνιστά ένα έργο υψηλής τεχνολογικής και κατασκευαστικής πολυπλοκότητας.
Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει τις ισχυρές ικανότητες διαχείρισης έργων του Ομίλου AVAX, σε συνδυασμό με την τεχνική υπεροχή και την αφοσίωση του εξειδικευμένου προσωπικού μηχανικών και εργοταξίου. Επιβεβαιώνει, επίσης, την ικανότητα της εταιρίας να παραδίδει σύνθετα ενεργειακά έργα υποδομής σε απαιτητικά περιβάλλοντα και εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΑΒΑΞ στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
