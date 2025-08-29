Επιφυλακτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τριήμερο πτωτικό σερί
Επιφυλακτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τριήμερο πτωτικό σερί
Διορθωτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο τις εξελίξεις της εβδομάδας με επίκεντρο τη Γαλλία - Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση ο Αύγουστος ενδέχεται να κλείσει θετικά - Άνοδο σχεδόν 4% για τη Lamda
Με εμφανή επιφυλακτικότητα κινείται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, επειτα από ένα τριήμερο πτωτικό σερί, με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά φανερά επηρεασμένη από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον την εβδομάδα που διανύσαμε, «εξουθενωμένη» έπειτα από ένα πολυήμερο ανοδικό ράλι.
Η αγορά έχει συμπληρώσει τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,44%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 4,4 δισ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης ο οποίος πρόσφατα κινούνταν με σχετική άνεση πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, φαίνεται πλέον να χάνει επαφή με αυτά τα επίπεδα και να οδεύει προς την περιοχή των 2.000 μονάδων. Ενδεικτικά, στη χθεσινή συνεδρίαση της Πέμπτης, ο δείκτης υποχώρησε κατά 1,28% κλείνοντας στις 2.043,27 μονάδες, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 219 εκατομμύρια ευρώ.
Η επενδυτική συμπεριφορά δείχνει σαφή σημάδια κόπωσης, μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις που επηρέασαν αρνητικά το κλίμα και περιόρισαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Οι πιέσεις που ασκούνται τις τελευταίες ημέρες αποδίδονται κυρίως στην ενίσχυση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, γεγονός που έχει μεταφερθεί και στην ελληνική αγορά, η οποία μέχρι πρότινος παρουσίαζε αξιοσημείωτη δυναμική.
Σε επίπεδο μήνα και παρά τις πιέσεις της εβδομάδας και την εντεινόμενη τάση για ρευστοποιήσεις, ο Αύγουστος παραμένει – έως τώρα – θετικός μήνας για την ελληνική αγορά. Εφόσον δεν προκύψουν σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στη σημερινή συνεδρίαση, ο μήνας αναμένεται να καταγραφεί ως ο 10ος διαδοχικός μήνας κερδών για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάλιστα, από την αρχή του 2025, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει εντυπωσιακή σωρευτική άνοδο περίπου +39%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις πιο αποδοτικές διεθνώς στο τρέχον έτος.
Η τρέχουσα εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από εντονότερη μεταβλητότητα και διόρθωση, με κύριο παράγοντα πίεσης τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία, όπου οι αβεβαιότητες αυξήθηκαν, επηρεάζοντας το ευρύτερο κλίμα εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η γενική εικόνα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων επίσης παραμένει αρνητική σήμερα Παρασκευή, ενισχύοντας τη διάχυτη επιφυλακτικότητα και στο εγχώριο χρηματιστήριο.
