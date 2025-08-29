Επιφυλακτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Διορθωτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο τις εξελίξεις της εβδομάδας με επίκεντρο τη Γαλλία - Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση ο Αύγουστος ενδέχεται να κλείσει θετικά - Άνοδο σχεδόν 4% για τη Lamda