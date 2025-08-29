Intralot: Τι φέρνει η νέα σελίδα με Bally’s – Στρατηγική στροφή στο online gaming
Παρουσία του Σου Κιμ, μεγαλομετόχου του ομίλου Bally’s, η ΓΣ της Intralot – Η ΑΜΚ και το roadshow στο Λονδίνο
Σε έναν όμιλο όπου οι δραστηριότητες στο online gaming θα αντιπροσωπεύουν περί το 70% των εσόδων και με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί την κύρια αγορά του νέου σχήματος θα μετασχηματιστεί η Intralot, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Bally’s International Interactive. Η «νέα» Intralot θα αποκτήσει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με την ελληνική εταιρεία να συνεισφέρει το legacy που έχει δημιουργήσει στις λοταρίες και στο επίγειο δίκτυο και την Bally’s International να προσθέτει την ισχυρή της προοπτική και τεχνογνωσία στον τομέα των διαδικτυακών παιχνιδιών.
Παρουσία του μεγαλομετόχου του ομίλου Bally’s, αμερικανο-κορεάτη επενδυτή Σου Κιμ, αλλά και του Robeson Reeves, CEO της Bally’s, η διοίκηση της εισηγμένης κατά την χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων έδωσε ένα σαφές στίγμα για τις προοπτικές που δημιουργεί η συνένωση των δύο εταιρειών και τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα. Η νέα στρατηγική εδράζεται στο γεγονός ότι η αγορά του online gaming αναπτύσσεται ταχύτατα και πλέον ξεπερνά αυτή των λοταριών όπου ιστορικά δραστηριοποιείται ο ελληνικός όμιλος.
